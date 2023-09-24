Москва забирает у Татарстана 80% доходов, Чингисхан забирал 10%, – эмиграционный премьер Кашапов

Об этом политик заявил порталу "Новинарня".

По мнению Кашапова, поволжские татары не забыли результатов проигнорированного Москвой референдума 1992 года.

"Убежден, что большинство татар проголосовало бы за независимость Республики Татарстан и сейчас", - отметил он.

"Первая причина заключается в настоящем грабеже Татарстана Москвой. Каждый год Россия забирает из Татарстана 870 млрд рублей - почти 80% доходов (республики, - ред.). Даже Чингисхан взимал лишь 10% налога с захваченных земель. Кремль забирает почти всю прибыль и с соседнего Башкортостана ", – заявил Рафис Кашапов.

Кроме того, добавил глава правительства Татарстана в эмиграции, татары недовольны принудительной мобилизацией.

"Вторая причина – это опять же война в Украине. На фронт берут всех без разбора: татар, башкир, чувашей, удмуртов, русскоязычных, нерусскоязычных, мусульман, православных", - сказал Кашапов.

"Эти два фактора являются ключевыми, которые склоняют людей к идее независимости Татарстана", - подчеркнул Рафис Кашапов.

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Также он рассказал, чем занимается татарская оппозиция внутри Татарстана.

"Очень много татар сочувствует украинцам. Когда Россия оккупировала Крым, в Татарстан были введены войска: две российские мотопехотные дивизии проводили учения. Это было сделано для того, чтобы казанские татары не поднялись на защиту крымских татар. Даже после учений военнослужащие еще долго оставались в Татарстане. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля в Татарстане проходили акции против войны, но все они были подавлены, а с объявлением так называемой частичной мобилизации в крупных городах - Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске были попытки протестовать против этого. Однако людей задерживали, некоторых избили. Действовали также в Татарстане партизаны, которые проводили диверсионные операции, поджигали машины с символиками Z и V. Татарские активисты также проводят работу с мобилизованными военными, убеждая их вернуться домой и покинуть воинские части", - пояснил Кашапов.

"Мы очень благодарны украинцам, Вооруженным Силам. Они остановили имперские замашки России в Украине и дают жесткий отпор оккупантам", - подытожил Рафис Кашапов.

Референдум о независимости Татарстана

21 марта 1992 г. в Татарстане прошел референдум относительно статуса республики, в котором приняли участие более 80% татарстанцев.

Вопрос, вынесенный на голосование, звучал так:

"Хотели бы вы, чтобы Республика Татарстан была субъектом международного права, суверенным государством, обладающим правом установления отношений с Российской Федерацией и другими республиками и государствами на основе равноправных договоров?".

61,4% избирателей, принявших участие в референдуме, ответили "да", проголосовав за создание независимого татарского государства. Однако и российские власти, и местная пророссийская политическая элита проигнорировали волеизъявление татарского народа.