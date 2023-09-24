Москва забирает у Татарстана 80% доходов, Чингисхан забирал 10%, – эмиграционный премьер Кашапов
Татары Татарстана стремятся к государственной независимости от России. В этом убежден глава правительства независимого Татарстана в изгнании Рафис Кашапов, проживающий с 2018 года в Великобритании
Об этом политик заявил порталу "Новинарня".
По мнению Кашапова, поволжские татары не забыли результатов проигнорированного Москвой референдума 1992 года.
"Убежден, что большинство татар проголосовало бы за независимость Республики Татарстан и сейчас", - отметил он.
"Первая причина заключается в настоящем грабеже Татарстана Москвой. Каждый год Россия забирает из Татарстана 870 млрд рублей - почти 80% доходов (республики, - ред.). Даже Чингисхан взимал лишь 10% налога с захваченных земель. Кремль забирает почти всю прибыль и с соседнего Башкортостана ", – заявил Рафис Кашапов.
Кроме того, добавил глава правительства Татарстана в эмиграции, татары недовольны принудительной мобилизацией.
"Вторая причина – это опять же война в Украине. На фронт берут всех без разбора: татар, башкир, чувашей, удмуртов, русскоязычных, нерусскоязычных, мусульман, православных", - сказал Кашапов.
"Эти два фактора являются ключевыми, которые склоняют людей к идее независимости Татарстана", - подчеркнул Рафис Кашапов.
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Также он рассказал, чем занимается татарская оппозиция внутри Татарстана.
"Очень много татар сочувствует украинцам. Когда Россия оккупировала Крым, в Татарстан были введены войска: две российские мотопехотные дивизии проводили учения. Это было сделано для того, чтобы казанские татары не поднялись на защиту крымских татар. Даже после учений военнослужащие еще долго оставались в Татарстане. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля в Татарстане проходили акции против войны, но все они были подавлены, а с объявлением так называемой частичной мобилизации в крупных городах - Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске были попытки протестовать против этого. Однако людей задерживали, некоторых избили. Действовали также в Татарстане партизаны, которые проводили диверсионные операции, поджигали машины с символиками Z и V. Татарские активисты также проводят работу с мобилизованными военными, убеждая их вернуться домой и покинуть воинские части", - пояснил Кашапов.
"Мы очень благодарны украинцам, Вооруженным Силам. Они остановили имперские замашки России в Украине и дают жесткий отпор оккупантам", - подытожил Рафис Кашапов.
Референдум о независимости Татарстана
21 марта 1992 г. в Татарстане прошел референдум относительно статуса республики, в котором приняли участие более 80% татарстанцев.
Вопрос, вынесенный на голосование, звучал так:
"Хотели бы вы, чтобы Республика Татарстан была субъектом международного права, суверенным государством, обладающим правом установления отношений с Российской Федерацией и другими республиками и государствами на основе равноправных договоров?".
61,4% избирателей, принявших участие в референдуме, ответили "да", проголосовав за создание независимого татарского государства. Однако и российские власти, и местная пророссийская политическая элита проигнорировали волеизъявление татарского народа.
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