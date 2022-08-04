"Москва всех защищает". В Кремле придумали новую методичку для объяснения войны в Украине
В администрации Владимира Путина выпустили новую методичку для пропагандистских СМИ по освещению войны против Украины
Об этом сообщает Медуза.
Новую методичку подготовили к 1 августа – в этот день в 1914 году Германия объявила войну Российской империи. При этом авторы документа проводят параллели спецоперации в Украине с Первой мировой войной.
Российским СМИ рекомендуют подавать информацию о войне против Украины так, что Москву якобы втянули в противостояние страны Запада, регулярно начинающие войны из-за "колониальных претензий". Россия же вынуждена защищать "братские народы", "своих не бросает" и "защищает угнетенных". Как в 1914 году, "заступившись" за Сербию.
Война против Украины в этой методичке преподносится как "современный украинский кризис", а ее причины связывают с Евромайданом и войной на Донбассе. Пропагандистам рекомендуют регулярно напоминать, что русскоязычные граждане Украины якобы "не согласились с переворотом и перспективой жить во враждебном россиянам украинском государстве".
Рекомендуют подчеркивать роль Запада, который после 2014 года якобы решил финансировать русофобию в Украине. А роль России вроде бы исключительно мирная, и неудачные попытки погасить конфликт "заставили" ее начать так называемую "специальную военную операцию".
Также в методике для провластных СМИ есть глава, посвященная "вмешательству Запада" во внутренние дела России. И пропагандистам советуют сравнивать это с тем, как в начале XX века Германия поддерживала большевиков.
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Запад действует против России схожими методами, финансируя оппозицию, протесты и антироссийские СМИ. А против войны выступают только организации, СМИ и журналисты, получающие иностранное финансирование.
В заключении методички говорится, что в ближайшем будущем в мире будет усиливаться "антиамериканский тренд". То есть, США не смогут найти не только военных союзников, но и торговых партнеров серьезного уровня.
По словам источников "Медузы", близких к Кремлю, такие методички составляют в кремлевском Экспертном институте социальных исследований. Непосредственно работу курирует депутат госдумы от "Единой России" Олег Матвейчев.
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