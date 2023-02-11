Москва в панике: Украина получит дальнобойные ракеты, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Уже появился первый leopard на территории Украины. Окончательно точку мы получим на историческом девятом "Рамштайне", он уже назван авиационным. Во время пребывания Зеленского в Лондоне прозвучали тезисы о готовности Великобритании передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow запускаются с самолетов, возможно, это будут польские самолеты Миг-29, которые поляки уже несколько месяцев готовятся передать Украине. Последние полтора месяца шла работа над модернизацией Миг, оснащением их узлами и креплениями для ракет Storm Shadow. Дальность этих ракет до тысячи километров. Москва в панике", - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, в Москве нет современной противовоздушной обороны.

"Несколько обзоров на пропагандистских каналах уже были посвящены ракетам Storm Shadow. У Москвы нет современной противовоздушной обороны, судя по тому, как легко украинские "Стрижи" достали стратегические бомбардировщики. Москва ведь не верила в собственную ложь, что ей угрожает НАТО. И никто серьезно не рассматривал военные сценарии, при которых Москве будет угрожать авиация противника, а украинская армия для них не существовала. То есть, на сегодняшний день создавать систему противовоздушной обороны в той же Москве им нужно практически с нуля", - отметил Пионтковский.