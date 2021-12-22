Москва угрожает военным ответом на "провокации" Украины

Об этом сообщают РИА Новости.



Министр иностранных дел РФ предостерег "горячие головы" в Украине от конфронтации. По его словам, "агрессивные настроения" Украины подпитывают некоторые западные политические деятели.



"Вчера Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить достойный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", - заявил Лавров.



Он отметил, что Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые будем считать нужным.

Напомним, Госдеп США обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области.

В МИД Украины опровергли заявления Шойгу о пребывании на Донбассе бойцов ПИК США, якобы готовящих провокации "с химическими компонентами". Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории.

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