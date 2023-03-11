Москва стремится, чтобы Пекин выступал адвокатом интересов Кремля, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наверное, Китай хочет включиться в мирные переговоры, хочет быть московским фронтменом? Возможно для этого России нужно получить полный контроль над Донбассом, заручившись такой поддержкой, как Пекин. Возможно Москва думает, что скорее пойдет в сторону переговоров позиции Запада, а тот в свою очередь будет уговаривать Киев. Мне кажется, что это логично, это единственное объяснение. Другой вопрос, а что получает в результате этого Пекин? Хорошо, Пекин получает контроль над Москвой. Так он и так его имеет, этот контроль над Москвой на нужном уровне", - подчеркнул Фейгин.

Оппозиционер также добавил, что Пекину абсолютно все равно, получает ли он контроль над Россией с Донбассом или без него.

"Честно говоря, Пекин так же договаривался бы с суверенной Украиной относительно своих экономических интересов. Но претендовать на реальную экспансию? У Пекина нет таких возможностей ни на Донбасс, ни на Крым, да и зачем. У Пекина и без того есть все возможности экономической экспансии "Может быть, это игра, которую затеяла Москва. И она попытается заручиться поддержкой Пекина в этой игре. Ведь сама Москва пробить мирные переговоры не сможет. Вся надежда, что это удастся Пекину, который будет выступать в качестве адвоката интересов Кремля", - отметил Фейгин.