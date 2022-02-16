Москва создает "новую норму", чтобы оспорить принцип суверенитета в Европе, - генсек НАТО
Своими агрессивными действиями Россия дала понять, что готовится оспорить принципы суверенитета в Европе с использованием силы
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны Альянса, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, НАТО не собирается идти на компромиссы относительно своих фундаментальных принципов, в частности права каждого государства выбирать свой путь.
"Мы не знаем, что произойдет в Украине, но ситуация показывает, что мы столкнулись с кризисом европейской безопасности. Москва дала понять, что готовится обжаловать фундаментальные принципы суверенитета, которые десятилетиями поддерживали нашу безопасность, и собирается сделать это с использованием силы. Я с сожалением вынужден сказать, что это новая норма в Европе", – отметил Столтенберг.
В этой связи министры обороны НАТО рассмотрят возможность размещения новых боевых групп в Центральной, Восточной и Южной Европе.
- Напомним, в НАТО не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ об отводе войск РФ от границы Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.99
Покупка 27.99Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное