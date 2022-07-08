Москва снова угрожает Литве и ЕС за блокирование транзита в Калининград

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия предпримет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - заявила Захарова.

В то же время Захарова добавила, что российские экономические операторы терпят убытки из-за блокады города.

"Нас уверяют, что вопрос должен решиться в ближайшее время. Надеемся, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - сказала Захарова.

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.

В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

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