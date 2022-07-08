Москва снова угрожает Литве и ЕС за блокирование транзита в Калининград
Россия завершила подготовку к мерам против Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград и угрожает применить их в ближайшее время
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия предпримет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - заявила Захарова.
В то же время Захарова добавила, что российские экономические операторы терпят убытки из-за блокады города.
"Нас уверяют, что вопрос должен решиться в ближайшее время. Надеемся, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - сказала Захарова.
- 17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.
- В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.
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