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Главная война с Россией Москва шантажирует Киев смертями украинских военных на Донбассе, чтобы навязать принятие Минских соглашений на условиях Кремля, - Пионтковский

Москва шантажирует Киев смертями украинских военных на Донбассе, чтобы навязать принятие Минских соглашений на условиях Кремля, - Пионтковский

2 октября, 2021 суббота
16:16
война с Россией

Прекратить кровопролитие на Донбассе помогут миротворческие войска, а не Минские соглашения

Об этом сообщил политолог Андрей Пионтковский в программе "Студия Запад с Антоном Борковским", которая вышла сегодня, 2 октября 2021 года, на Еспресо.TV .

"Необходимо прямо сказать, что Минские соглашения - это инструмент, щит, которым прикрывается Москва для легализации ОРДЛО и подрыва суверенитета Украины. Основная задача Украины - прекратить кровопролитие, прекратить убийства украинских военных на линии разграничения. Но убийства не прекратятся, ведь вся суть Минских соглашений базируется на том, что Россия использует убийство украинцев как инструмент шантажа. "Вот не примете наши условия, не примете формулу Штайнмайера, ваши люди будут гибнуть на границе" - такова позиция Кремля ", - отметил Пионтковский.

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Политолог отметил, что военных действий в Крыму нет, поскольку нет лицемерных разговоров со стороны России по возвращению Крыма. А по Донбассу навязано возвращения ОРДЛО в состав Украины - при условии полного разрушения государственности.

"Прекратить огонь можно только введением миротворческих сил. Нужно создать зону разделения, оторвать реальную проблему прекращения огня, гибели украинских военных от всех этих фальшивых конструкций воссоединения и реинтеграции. Величайшая трагедия Минского процесса в том, что Москва использует гибель военных Украины как шантаж для навязывание политических условий. Эту цепь надо разорвать и заставить Кремль обсуждать прекращение огня в отдельности, не связывая с фальшивыми конструкциями ", - сообщил Андрей Пионтковский.

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Андрей Пионтковский
миротворцы на Донбассе
Студия Запад с Антоном Борковским
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