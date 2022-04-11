Москва разворачивает масштабную дезинформационную кампанию, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

По его словам, Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политики.

"Россия знает, что поставки оружия важны для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы взорвать его. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронными письмами и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайте на это", – призвал Кулеба.

9 апреля стало известно, что Великобритания предоставит Украине военную технику на сумму более 100 млн. фунтов, в частности, отправит больше переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

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