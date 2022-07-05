Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Журналист прокомментировал появление оккупационного правительства на Херсонщине, которое похоже на очень обрезанное квазиправительство.



"Правительство из четырех человек, в котором три из них руководители и один министр - это смешно. Это "смотрящие", приехавшие из Москвы на Херсонщину, потому что там увидели, что местные коллаборанты неспособны ничего сделать. Мы об этом знали с самого начала и даже немножко радовались, потому что к россиянам пошли на службу в большинстве своем люди, которые не способны вообще ничего сделать.И оккупанты потеряли определенное время, а для нас это позитив. – объяснил Сергей Никитенко.



Никитенко добавил, что оккупационное правительство уже начало активно действовать по образованию и социальным выплатам.



"После того, как приехали эти ФСБшники , потому что никакие это не чиновники, а ФСБшники в гражданском, они фактически будут контролировать распределение бюджета, который, скорее всего, придет на Херсонщину", - отметил журналист.



Сергей Никитенко добавил, что оккупанты отрезают у людей финансы, блокируя работу украинских банковских карт, чтобы сделать всех зависимыми от них финансово. И таким образом готовить к референдуму, если он состоится.



"О роли Ковалева (бывший народный депутат от партии "Слуга народа", сотрудничающий с оккупантами на Херсонщине - ред.) скорее всего его взяли в качестве забавного хохла. Как на российском телевидении в идиотских ток-шоу, когда приглашают актеров или каких-то украинских деятелей, и все вместе их там "чмырят", так же и Ковалева взяли в качестве забавного члена правительства, чтобы показать, что там есть кто-то местный.В принципе, Ковалев из всех коллаборантов, кто более или менее что-то соображает в схемах, он мощный земельный схемщик и финансовый мошенник, поэтому он там на своем месте", – подчеркнул Никитенко.

5 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что оккупанты создали на Херсонщине правительство, в которое вошли коллаборанты Сальдо, Булюк, Семенчев и Ковалев.

Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области был назначен глава Кабинета Министров . Им стал бывший первый вице-премьер правительства Калининградской области 51-летний Сергей Елисеев

Кроме того, об "успехах" коллаборантов во временно оккупированном Херсоне свидетельствует то, что в магазинах ввели "натуральный обмен" и "продуктовые кредиты"