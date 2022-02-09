Москва поняла, что в случае вторжения в Украину получит жесткие санкции, но ситуация все еще напряженная, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия поняла сообщение от Запада о готовности ввести против нее жесткие скоординированные санкции в случае нового вторжения в Украину, однако ситуация с безопасностью все еще очень напряжена
Об этом сообщает Reuters.
"Пока рано говорить, что проблемы решены. Они настолько серьезны и останутся еще некоторое время, поэтому заслуживают нашего внимания", - сказал Шольц.
Также канцлер Германии заявил, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и НАТО "отлично готовились" к введению санкций против РФ в случае эскалации. Шольц добавил, что именно такими действиями можно снизить напряженность в отношениях с Россией.
"Надеюсь, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии четкого единства и оглашению жестких санкций можно избежать конфликта", - отметил канцлер.
- Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что новое вторжение России на украинскую территорию будет стоить очень дорого.
- Также известно, что Шольц посетит Украину 14 февраля, после чего поедет в Россию.
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