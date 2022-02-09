Москва поняла, что в случае вторжения в Украину получит жесткие санкции, но ситуация все еще напряженная, - Шольц

Об этом сообщает Reuters.



"Пока рано говорить, что проблемы решены. Они настолько серьезны и останутся еще некоторое время, поэтому заслуживают нашего внимания", - сказал Шольц.



Также канцлер Германии заявил, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и НАТО "отлично готовились" к введению санкций против РФ в случае эскалации. Шольц добавил, что именно такими действиями можно снизить напряженность в отношениях с Россией.



"Надеюсь, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии четкого единства и оглашению жестких санкций можно избежать конфликта", - отметил канцлер.



Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что новое вторжение России на украинскую территорию будет стоить очень дорого.

Также известно, что Шольц посетит Украину 14 февраля, после чего поедет в Россию.