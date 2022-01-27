Москва не увидела в ответах США "положительной" реакции на главный для нее вопрос

Об этом сообщает ТАСС.



"По главному вопросу в этом документе положительной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция по поводу недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", - заявил Лавров.



Он добавил, что ответ США "позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но на второстепенные темы".



Глава МИД России заявил, что в ближайшее время общественность узнает содержание ответов, хотя Вашингтон просил, чтобы документ остался конфиденциальным. Лавров отметил, что Россия будет делать упор на разъяснении "лукавой позиции Запада" относительно невозможности гарантировать нерасширение НАТО.

Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин выступил с требованием юридических гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.

Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют.

В МИД Украины сообщили, что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения.