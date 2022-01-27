Москва не увидела в ответах США "положительной" реакции на главный для нее вопрос
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответах США на "гарантии безопасности" нет "положительной" реакции по вопросу о недопустимости расширения НАТО на восток, а также пообещал, что содержание документа вскоре обнародуют
Об этом сообщает ТАСС.
"По главному вопросу в этом документе положительной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция по поводу недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", - заявил Лавров.
Он добавил, что ответ США "позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но на второстепенные темы".
Глава МИД России заявил, что в ближайшее время общественность узнает содержание ответов, хотя Вашингтон просил, чтобы документ остался конфиденциальным. Лавров отметил, что Россия будет делать упор на разъяснении "лукавой позиции Запада" относительно невозможности гарантировать нерасширение НАТО.
- Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин выступил с требованием юридических гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток.
- Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
- 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют.
- В МИД Украины сообщили, что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения.
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