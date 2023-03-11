Москва находится не в том положении, чтобы годами вести войну, - Фейгин
Оппозиционер, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что Москва пытается оттянуть принятие важных решений со стороны Запада, чтобы выиграть время
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Очень интересно, как Москва себя ведет. Наряду с публичной риторикой о мире: "мы хотим - они не хотят". Это повторяет Лавров, Путин, все чиновники низшего ранга. Россиянам никто не верит. Запад реагирует на это как на обман. Это попытка. России оттянуть время, выиграть дополнительные возможности, связанные с получением оружия на стороне. Попытаться дипломатически оттянуть момент принятия определенных решений, например решение о трибунале в Генассамблее ООН", - подчеркнул Фейгин.
Оппозиционер также добавил, что Москва понимает, что принимаются решения, которые будут иметь соответствующие последствия для России.
"Это и санкции, и преследования, это и рестрикции разного рода. Москва пытается выиграть на нескольких досках позицию. Хотя бы на старте тех партий оттянуть для себя наиболее негативные последствия. Но это делается из-за тупика. Возможно Москва находится не в том положении, что может себе позволить годами вести войну. Я больше склоняюсь к этому. Или со стороны Китая было внушение о том, что в XXI веке все хотят закончить войну. Поэтому, Путин и его окружение, выходите на какое-то решение. Потому, что в противном случае вы просто проиграете. Россия проиграет, и ваша территория, и ваши интересы, и ваша зона влияния может перейти к совсем другим игрокам", - подчеркнул Фейгин.
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