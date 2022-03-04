Москва хочет национализировать иностранные самолеты российских авиакомпаний

Соответствующее решение принял местный регулятор "Росавиация". Соответствующий документ опубликован в телеграмм-канале "Авиадиспечер", информирует Еспресо.TV.

В нем говорится, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям в срочном порядке подать заявку на прописку в Госреестре всех иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в том числе лизинговых.

Эксперты отмечают, что таким образом российские авиавласти сделали очередной шаг, свидетельствующий о намерении национализации иностранных самолетов. Кроме того, подведомственная Минтрансу Росавиация выпустила срочную телеграмму по контролю доступа к технической документации на иностранные самолеты. Она попросила авиакомпании взять под особый контроль доступ к архивам технической документации на находящиеся в лизинге и иностранной регистрации самолеты.

Напомним, "адские санкции" в отношении российской авиации западные государства приняли еще 26 февраля. Они сразу же поставили российские авиакомпании на грань краха. Затрагивали они, в частности, намерения закрыть небо для полетов из России, а также прекратить продавать и обслуживать самолеты в России.

Впоследствии европейские страны одна за другой стали закрывать небо для самолетов из России, пока ЕС не принял консолидированное решение о полном закрытии авиапространства Евросоюза для полетов из России. В ответ Москва тоже закрыла свое небо для иностранных авиакомпаний, фактически оставив своих граждан отрезанными от значительной части света. Накануне в подобному шагу прибегла и Канада, которая даже развернула в воздухе уже вылетевший из Москвы самолет.

Также санкции были введены и в отношении российской государственной авиакомпании "Аэрофлот". Руководитель дочери "Аэрофлота" лоукостера "Победа" Андрей Калмыков накануне уволился из авиакомпании на фоне кризиса, который спровоцировали действия российских властей, о чем сообщил в прощальном письме сотрудникам.

2 марта о введении санкций в отношении России заявили крупнейшие мировые авиастроители Boeing и Airbus. Впоследствии к ним присоединился бразильский авиастроитель Embraer, что больно затронуло собственно российскую авиакомпанию S7, использующую на своих региональных маршрутах 15 самолетов E-170.

Вчера, 3 марта, был арестован первый самолет на основании санкций. Им стал Airbus авиакомпании S7 и произошло это в Ереване. Сегодня еще один самолет "Уральских авиалиний" был задержан в Дубае.

Также в Канаде задержан чартерный рейс на частном самолете, прибывшем из России в аэропорт Йеллоунайф, о чем сообщил министр транспорта Канады Омар Альхабра. По словам министра, Канада и дальше будет "привлекать Россию к ответственности из-за ситуации в Украине".

Следовательно, российские авиакомпании были вынуждены отменять все международные рейсы. О таком шаге уже объявила авиакомпания S7.

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