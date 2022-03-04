Москва хочет национализировать иностранные самолеты российских авиакомпаний
На этот шаг они идут в ответ на санкции, "Закрытое небо", требование лизингодателей вернуть самолеты и начало арестов бортов за пределами России
Соответствующее решение принял местный регулятор "Росавиация". Соответствующий документ опубликован в телеграмм-канале "Авиадиспечер", информирует Еспресо.TV.
В нем говорится, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям в срочном порядке подать заявку на прописку в Госреестре всех иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в том числе лизинговых.
Эксперты отмечают, что таким образом российские авиавласти сделали очередной шаг, свидетельствующий о намерении национализации иностранных самолетов. Кроме того, подведомственная Минтрансу Росавиация выпустила срочную телеграмму по контролю доступа к технической документации на иностранные самолеты. Она попросила авиакомпании взять под особый контроль доступ к архивам технической документации на находящиеся в лизинге и иностранной регистрации самолеты.
- Напомним, "адские санкции" в отношении российской авиации западные государства приняли еще 26 февраля. Они сразу же поставили российские авиакомпании на грань краха. Затрагивали они, в частности, намерения закрыть небо для полетов из России, а также прекратить продавать и обслуживать самолеты в России.
- Впоследствии европейские страны одна за другой стали закрывать небо для самолетов из России, пока ЕС не принял консолидированное решение о полном закрытии авиапространства Евросоюза для полетов из России. В ответ Москва тоже закрыла свое небо для иностранных авиакомпаний, фактически оставив своих граждан отрезанными от значительной части света. Накануне в подобному шагу прибегла и Канада, которая даже развернула в воздухе уже вылетевший из Москвы самолет.
- Также санкции были введены и в отношении российской государственной авиакомпании "Аэрофлот". Руководитель дочери "Аэрофлота" лоукостера "Победа" Андрей Калмыков накануне уволился из авиакомпании на фоне кризиса, который спровоцировали действия российских властей, о чем сообщил в прощальном письме сотрудникам.
- 2 марта о введении санкций в отношении России заявили крупнейшие мировые авиастроители Boeing и Airbus. Впоследствии к ним присоединился бразильский авиастроитель Embraer, что больно затронуло собственно российскую авиакомпанию S7, использующую на своих региональных маршрутах 15 самолетов E-170.
- Вчера, 3 марта, был арестован первый самолет на основании санкций. Им стал Airbus авиакомпании S7 и произошло это в Ереване. Сегодня еще один самолет "Уральских авиалиний" был задержан в Дубае.
- Также в Канаде задержан чартерный рейс на частном самолете, прибывшем из России в аэропорт Йеллоунайф, о чем сообщил министр транспорта Канады Омар Альхабра. По словам министра, Канада и дальше будет "привлекать Россию к ответственности из-за ситуации в Украине".
- Следовательно, российские авиакомпании были вынуждены отменять все международные рейсы. О таком шаге уже объявила авиакомпания S7.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное