Москва использует ракетный козырь в политике
На днях вероятность обстрелов Одессы — минимальная
В России идет Африканский саммит, и ключевой вопрос там — зерновое соглашение. Потом, к сожалению, обстрелы, с большой долей вероятности, могут продолжиться.
Пока, к сожалению, должны констатировать следующее:
- Турция не спешит давить на РФ по этому вопросу. Главная причина – для турок важно, чтобы в обмен на "вмешательство" в эту историю им что-то пообещали американцы.
- США пока держит паузу. Причина этой паузы состоит в том, что американцам особенно нечего предложить туркам, также есть сложная ситуация с невыполнением санкций со стороны стран Центральной Азии (в самой центральной Азии США, возможно, самые слабые за последние 30 лет).
- Китай тоже ждет. Помимо всего прочего, не забывайте, если кто-то и захочет быстро восстанавливать наши порты, это уже быть как раз Китай.
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К сожалению, эта "пауза" может длиться еще примерно месяц (критическая точка — конец августа, когда нужно будет решать вопросы удобрений, где Россия и Беларусь занимают до 40% мирового рынка).
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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