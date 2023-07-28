В России идет Африканский саммит, и ключевой вопрос там — зерновое соглашение. Потом, к сожалению, обстрелы, с большой долей вероятности, могут продолжиться.

Пока, к сожалению, должны констатировать следующее:

Турция не спешит давить на РФ по этому вопросу. Главная причина – для турок важно, чтобы в обмен на "вмешательство" в эту историю им что-то пообещали американцы.

США пока держит паузу. Причина этой паузы состоит в том, что американцам особенно нечего предложить туркам, также есть сложная ситуация с невыполнением санкций со стороны стран Центральной Азии (в самой центральной Азии США, возможно, самые слабые за последние 30 лет).

Китай тоже ждет. Помимо всего прочего, не забывайте, если кто-то и захочет быстро восстанавливать наши порты, это уже быть как раз Китай.

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К сожалению, эта "пауза" может длиться еще примерно месяц (критическая точка — конец августа, когда нужно будет решать вопросы удобрений, где Россия и Беларусь занимают до 40% мирового рынка).

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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