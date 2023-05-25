Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси
Министры обороны России и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии
Об этом сообщает Reuters.
В Минске состоялась двусторонняя встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина и министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
25 мая Россия и Белоруссия подписали документ о размещении тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии.
В ходе встречи министр обороны Республики Беларусь заявил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических отношений с РФ в военной сфере.
Также российские СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии.
Россия и Белоруссия являются близкими союзниками в войне против Украины. Еще в начале этого года они договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Белоруссии.
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