Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси

Об этом сообщает Reuters.

В Минске состоялась двусторонняя встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина и министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

25 мая Россия и Белоруссия подписали документ о размещении тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии.

В ходе встречи министр обороны Республики Беларусь заявил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических отношений с РФ в военной сфере.

Также российские СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии.

Россия и Белоруссия являются близкими союзниками в войне против Украины. Еще в начале этого года они договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Белоруссии.

25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.

23 апреля официальные источники министерства обороны Республики Беларусь рассказали, как проходит подготовка к размещению на территории страны различных видов российского ядерного вооружения.



