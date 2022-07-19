Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Решить вопрос войны можно только тогда, когда Россия и Беларусь капитулируют. Но для этого человеческих ресурсов украинской армии мало. Очевидно, что мир, а особенно конфигурация "Рамштайн", стоит перед большим испытанием. Надо также ответить на вопрос о будущем России - РФ после войны, ядерная безопасность и т.д.", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что даже то, что мы выбьем россиян с нашей земли, проблему с Россией не решит.

"Если проанализировать ситуацию, то тезис, что мы должны согнать врага со своей территории, уже не решает задачи. Есть несколько фронтов и один из них - украино-белорусский. Окопов нет, но войска стоят и над ними летают ракеты только в одну сторону. Хочется спросить у всех сторонников идеи, что украинские и союзнические войска не должны зайти на территорию Россией: вы хотите того же самого, только на границе Россия - Украина? Чтобы по Украине палили, а Украина молча не отвечала на это? Эти два фронта показывают, что, к сожалению, для мира времени топтаться нет", - заметил Роман Бессмертный.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 19 июля российские кафиры потеряли около 38 550 рашистов, 3 892 боевых бронированных машин, 1 691 танк и 167 крылатых ракет.

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