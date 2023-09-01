Москва и Курчатов: россияне снова заявляют об атаке БПЛА и повреждении админздания

Об этом написали губернатор Брянской области РФ Роман Старовойт и мэр Москвы Сергей Собянин.

Старовойт заявил, что "утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника". Он добавил, что якобы повреждение админздания и дома.

Кроме того, Собянин отметил, что рядом с Люберцами "прекращена очередная попытка пролета беспилотника" в Москву.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в публикации.

Также росСМИ отмечают, что утром в московских аэропортах снова был введен режим "Ковёр", задерживался 61 рейс, отменен - 23.

По состоянию на 07:28 сообщается, что российский аэропорт "Внуково" после кратковременных ограничений работает в штатном режиме.

"С целью обеспечения безопасности с 05:37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиа-гавани Московского авиационного узла. В 06:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 07:28 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", – говорится в публикации.