Москва и Курчатов: россияне снова заявляют об атаке БПЛА и повреждении админздания
1 сентября россияне заявили, что беспилотники якобы атаковали российский Курчатов и улетали на Москву
Об этом написали губернатор Брянской области РФ Роман Старовойт и мэр Москвы Сергей Собянин.
Старовойт заявил, что "утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника". Он добавил, что якобы повреждение админздания и дома.
Кроме того, Собянин отметил, что рядом с Люберцами "прекращена очередная попытка пролета беспилотника" в Москву.
"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в публикации.
Также росСМИ отмечают, что утром в московских аэропортах снова был введен режим "Ковёр", задерживался 61 рейс, отменен - 23.
По состоянию на 07:28 сообщается, что российский аэропорт "Внуково" после кратковременных ограничений работает в штатном режиме.
"С целью обеспечения безопасности с 05:37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиа-гавани Московского авиационного узла. В 06:57 разрешены вылеты воздушных судов. В 07:28 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", – говорится в публикации.
- В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало во временно оккупированном Севастополе, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях.
- В ночь с 31 августа на 1 сентября в небе над Псковом обнаружили неизвестный объект , якобы работающий российская ПВО.
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