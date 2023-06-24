Москва готовится к осаде, - ГУР
Москва практически изолирована российскими стражами порядка и военными подразделениями. В столицу РФ стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"После демарша Пригожина и начала движения ЧВК "Вагнер" в сторону столицы страны-оккупанта, в ряде регионов России объявлен режим контртеррористической операции (КТО)", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУР, в этой связи силовики получили разрешение на:
- прослушивание любых разговоров и проверку переписки;
- проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований;
- силовой доступ в частные и служебные помещения;
- использование автомобильного транспорта граждан и организаций;
- отключение всех видов связи;
- "удаление физических лиц с участков местности и объектов".
Разведка пишет, что Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта.
В частности, в столице России приостановлены грузовые, а также почтовые перевозки. Правоохранители проводят массовый осмотр транспорта с акцентом на крупные закрытые фургоны.
Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта федеральной автомобильной трассой М4 "Дон" (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск). Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блок-посты", - добавляют в ГУР.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. 24 июня вагнеровцы оцепили штаб Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону и двигаются колоннами на Москву. Шойгу отвечает ударами авиации. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях интернет-ресурсов в зоне проведения контртеррористической операции.
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