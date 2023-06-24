Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"После демарша Пригожина и начала движения ЧВК "Вагнер" в сторону столицы страны-оккупанта, в ряде регионов России объявлен режим контртеррористической операции (КТО)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, в этой связи силовики получили разрешение на:

прослушивание любых разговоров и проверку переписки;

проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований;

силовой доступ в частные и служебные помещения;

использование автомобильного транспорта граждан и организаций;

отключение всех видов связи;

"удаление физических лиц с участков местности и объектов".

Разведка пишет, что Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта.

В частности, в столице России приостановлены грузовые, а также почтовые перевозки. Правоохранители проводят массовый осмотр транспорта с акцентом на крупные закрытые фургоны.

Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта федеральной автомобильной трассой М4 "Дон" (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск). Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блок-посты", - добавляют в ГУР.