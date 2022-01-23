Москва готовит в Украине государственный переворот. Долго воевать для нее слишком дорого, - CNN
Чтоб сократить время новой военной кампании против Украины и, как следствие, снизить расходы на нее, руководство РФ рассматривает вариант сочетания интервенции с переворотом в Киеве
Такую информацию со ссылкой на собственный источник, знакомый с последними данным разведок США и Британии, распространяет CNN.
Речь идет о намерении России "установить дружественное правительство в Украине".
"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы минимизировать длительную затяжную войну. Это включает такие вещи, как создание дружественного правительства и использование его шпионских агентств для разжигания недовольства (внутри Украины, – ред.)", - сказал источник CNN.
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Другой источник телеканала сообщил, что в Вашингтоне по этому поводу пока "такая же информация", что и Лондоне.
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