Москва готовит в Украине государственный переворот. Долго воевать для нее слишком дорого, - CNN

Такую информацию со ссылкой на собственный источник, знакомый с последними данным разведок США и Британии, распространяет CNN.



Речь идет о намерении России "установить дружественное правительство в Украине".



"Да, мы видели разведывательные данные о том, что Россия ищет способы минимизировать длительную затяжную войну. Это включает такие вещи, как создание дружественного правительства и использование его шпионских агентств для разжигания недовольства (внутри Украины, – ред.)", - сказал источник CNN.



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Другой источник телеканала сообщил, что в Вашингтоне по этому поводу пока "такая же информация", что и Лондоне.





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