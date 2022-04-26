"Москва чувствует поражение в Украине": Кулеба отреагировал на слова Лаврова по поводу "реальной опасности начала Третьей мировой" и "угрозы" ядерной войны

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере.



Накануне на российском телевидении показали интервью главы МИД России Лаврова, где последний заявил о "реальной опасности начала Третьей мировой войны", а также о "серьезной угрозе" развертывания ядерной.



По словам Кулебы, слова Лаврова свидетельствуют о том, что Российская Федерация ощущает поражение в войне с Украиной.



"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине", - пишет Кулеба.



По его мнению, именно по этой причине мир должен приложить еще больше усилий, чтобы помочь Украине в войне, которую развернула на ее территориях РФ.



"Чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – добавляет Кулеба.

Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о «реальной» опасности Третьей мировой. Это только означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 25 апреля 2022