"Москва чувствует поражение в Украине": Кулеба отреагировал на слова Лаврова по поводу "реальной опасности начала Третьей мировой" и "угрозы" ядерной войны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД РФ Лаврова об угрозе ядерной войны
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере.
Накануне на российском телевидении показали интервью главы МИД России Лаврова, где последний заявил о "реальной опасности начала Третьей мировой войны", а также о "серьезной угрозе" развертывания ядерной.
По словам Кулебы, слова Лаврова свидетельствуют о том, что Российская Федерация ощущает поражение в войне с Украиной.
"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине", - пишет Кулеба.
По его мнению, именно по этой причине мир должен приложить еще больше усилий, чтобы помочь Украине в войне, которую развернула на ее территориях РФ.
"Чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – добавляет Кулеба.
- Напомним, что 25 апреля Лавров заявил о реальном риске ядерной войны
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