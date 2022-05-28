Москва бросила всю свою нечисть на Луганщину, - офицер областной ТРО Шакун

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Постоянно тяжелая ситуация. Москва бросила сюда всю свою нечисть, которая у нее есть, и кадыровцев, и вагнеровцев. По всей Луганской области идут артиллерийские обстрелы, работает авиация, летают вертолеты. Ситуация очень сложна потому, что Москва постоянно бросает новые силы, поскольку имеет короткие логистические соединения, поэтому быстро подвозит боекомплекты, доставляют новые силы", – объяснил офицер.



Сергей Шакун добавил, что ведутся бои на окраине Северодонецка, сильные бои идут под Тошковкой, Ореховом. На трассе Бахмут - Лисичанск враг пытается ставить блокпосты и что-нибудь делать, но наша артиллерия их уничтожает. То есть на сегодняшний день Луганщина вся в бою.

"Россияне сунут, их ротами выкашивают, а они сунут и сунут, бьют бесконечно. Сначала проходит авиация, дальше запускают артиллерию. Затем запускают мясо, которых собрали по Луганщине, чтобы они обнаруживали наши точки, тогда снова лупит туда артиллерия. У врага биокомплекта очень много. Имея короткие логистические пути, техника в Северодонецк заходит из Луганска, на Попасную идет через Краснодон и тоже через Луганск. Они сейчас всю Луганскую область используют для логистики и затягивают сюда все, что возможно" - отметил Шакун.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул , что Луганщина – это форпост, сдерживающий нашествие российской армии

Россияне за сутки 24 мая убили в Северодонецке шестерых гражданских, по меньшей мере, восемь ранены

25 мая в Луганской области прекратила работу последняя газораспределительная станция

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb