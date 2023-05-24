Москва, Белгород, Ростов – ждите: РДК и легион "Свобода России" отчитались об операции в Белгородской области
В среду, 24 мая, легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус провели совместную пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины
Об этом сообщает официальный телеграм-канал легиона "Свобода России".
"Наша борьба продолжается: операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных. Мы не предадим идею свободной России, надежды россиян, вернем в Россию правду и верность. Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва - ждите нас", - говорится в заявлении.
РДК и ЛСР также отчитались, что стали свидетелями беспринципности и жестокости войск РФ – ствольная артиллерия и авиация ВС России работала по гражданским.
Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус потеряли 2 человека погибшими и 10 ранеными.
"В противоположность лицемерным заявлениям пропагандистов, которые не могут победить и потому рисуют нам огромные потери. Погибшим – вечная слава, а живым – честь! Мы еще вернемся домой: и в Белгород, и в Москву, и во Владивосток. Россия будет свободной!" , – пишет ЛСР.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные здания, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Также в новом отчете Института изучения войны отметили, что в России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области.
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что РФ разрушает все мифы о возможности защищать население Белгородской области.
- Украинские военные не принимали участия в операции по проникновению в Белгородскую область 22 мая, - рассказал газете The New York Times чиновник из Украины.
- 24 мая заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг., генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал , что враг, вероятно, опрокинул подразделения с белорусских полигонов в Белгородщину.
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