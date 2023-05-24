Москва, Белгород, Ростов – ждите: РДК и легион "Свобода России" отчитались об операции в Белгородской области

Об этом сообщает официальный телеграм-канал легиона "Свобода России".

"Наша борьба продолжается: операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных. Мы не предадим идею свободной России, надежды россиян, вернем в Россию правду и верность. Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва - ждите нас", - говорится в заявлении.

РДК и ЛСР также отчитались, что стали свидетелями беспринципности и жестокости войск РФ – ствольная артиллерия и авиация ВС России работала по гражданским.

Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус потеряли 2 человека погибшими и 10 ранеными.

"В противоположность лицемерным заявлениям пропагандистов, которые не могут победить и потому рисуют нам огромные потери. Погибшим – вечная слава, а живым – честь! Мы еще вернемся домой: и в Белгород, и в Москву, и во Владивосток. Россия будет свободной!" , – пишет ЛСР.