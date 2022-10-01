Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Вчера, 30 сентября, был очень исторический день как общемирового масштаба, так и сугубо украинского. То, что прозвучало в речи российского недолидера и то, что мы подали заявку в НАТО, говорит, что никаких переговоров по поводу перемирия или мира между Украиной и Россией на сегодняшний день нет и не может существовать", - подчеркнул нардеп.



Олег Дунда отметил, что мы сейчас пришли к ситуации, когда выиграет Украина и общемировое общество или победит фашистская Москва, потому что других вариантов нет.



"И вторая важная часть о том, что Москва вчера бросила вызов всему миру, сказав, что будет сражаться со всем Западным демократическим миром до конца и призывает к новому союзу против Запада, чтобы формировать отдельный полюс. Фактически это является прямым вызовом, войной в США и ЕС, то есть всем демократическим государствам. Другого варианта, как принять этот вызов, у Западного демократического мира не будет, и это уже война не за независимость, а вообще за существование демократического мира в том виде, в каком он есть", - отметил Дунда .

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