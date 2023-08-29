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OPINION

Московское государство – это государство ритуализированной лжи

Петр Олещук
29 августа, 2023 вторник
18:05
Мнение

Убийство Пригожина было организовано так, чтобы ни у кого не было сомнений, что оно было совершено лично высшим руководством государства

Конечно, совсем бы постмодерно было, если бы двойник х*ла приказал убить двойника Пригожина.

Но и так получилось совершенно нормально.

Отметил для себя одну любопытную вещь. Бункерный дед очень любит устраивать политические убийства так, чтобы каждый раз новая попытка была непохожа на предыдущую. Нельзя просто застрелить или отравить. Надо кого-то стрелять, кого-то травить, кого-то взрывать в небе системой ПВО. Так, очевидно, интереснее.

С другой стороны, много ли у него там в бункере развлечений? А так, своего рода - "нетфликс".

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Еще любопытный момент. Наблюдая за информпространством "рашн федерейшн" в течение 1,5 года, я начал лучше понимать прошлое этого государства.

Чем интересна нынешняя эпоха? Все онлайн, все фиксируется, ни одна информация никуда не исчезает, поэтому ложь фиксируется быстрее.

И тут становится ясно, что московское государство – это государство ритуализированной лжи. Лжи, которую просто надо говорить, и надо в нее верить, потому что это - "патриотический долг". Это довольно смешно, когда посмотреть на кейс верховных "вагнеровцев".

Это политическое убийство было организовано так, чтобы ни у кого не было сомнений, что оно было совершено лично высшим руководством государства. Кто еще может приказать сбить ракетой гражданский самолет? Чтобы ни у кого не было сомнений: это не бизнес, это не африканские дела, не случайная гибель.

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Одновременно, в самом информационном пространстве Московии начали распространяться версии, что это взрыв какой-то взрывчатки, за чем, очевидно, стоят французы или украинцы.

И все это повторяют, и, пожалуй, завтра это будет провозглашено официальной версией, и все будут делать вид, что так и есть.

Это ритуализированная ложь и ритуализированная вера в эту ложь.

Так же "верили", что осужденные при Сталине на заключение "без права переписки" где-то там живут в Сибири, и ждут возвращения в семьи. Что всевозможные "троцкисты" устраивают диверсии. Что СССР просто "решил освободить" территорию Запада Украины и Белоруссии от "панской Польши", а "трудящиеся Финляндии" с радостью ждали советских освободителей.

Верили, потому что "так надо". И сейчас мы даже видим механизм, как это делается. На наших глазах.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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