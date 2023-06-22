Московский суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича на 3 месяца
Московский городской суд признал законным решение о продлении ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича еще на три месяца
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Журналист будет оставаться под стражей в тюрьме Лефортово по меньшей мере до 30 августа. На суде также присутствовал посол США в РФ Линн Трейси.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, что США запросили консульский доступ к Гершковичу и "Россия рассматривает этот запрос".
WSJ объясняет , что заключение журналиста и рассмотрение его дела могут занять много месяцев, поскольку следователи собирают материалы для суда.
"Практически все судебные процессы за шпионаж в России заканчиваются обвинительным приговором, а приговор предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", - добавляет издание.
Дело журналиста Эвана Гершковича
30 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, ему выдвинули официальное обвинение в шпионаже . Отмечалось, что дело маркировано грифом "совершенно секретно", сам журналист обвинений не признает. Гершковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Позже стало известно, что за задержанным журналистом ранее следили российские спецслужбы. Издание Bloomberg сообщило, что Владимир Путин лично одобрил арест американского корреспондента.
17 апреля посла США в России Линн Трейси пустили к Гершковичу - это было впервые, когда к нему пустили дипломата.
23 мая российский суд удовлетворил ходатайство ФСБ о продлении срока содержания под стражей Гершковича. США подчеркнули, что обвинения журналиста безосновательны и потребовали освободить Гершковича.
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