Московский суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича на 3 месяца

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Журналист будет оставаться под стражей в тюрьме Лефортово по меньшей мере до 30 августа. На суде также присутствовал посол США в РФ Линн Трейси.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, что США запросили консульский доступ к Гершковичу и "Россия рассматривает этот запрос".

WSJ объясняет , что заключение журналиста и рассмотрение его дела могут занять много месяцев, поскольку следователи собирают материалы для суда.

"Практически все судебные процессы за шпионаж в России заканчиваются обвинительным приговором, а приговор предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", - добавляет издание.

Дело журналиста Эвана Гершковича

30 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, ему выдвинули официальное обвинение в шпионаже . Отмечалось, что дело маркировано грифом "совершенно секретно", сам журналист обвинений не признает. Гершковичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позже стало известно, что за задержанным журналистом ранее следили российские спецслужбы. Издание Bloomberg сообщило, что Владимир Путин лично одобрил арест американского корреспондента.

17 апреля посла США в России Линн Трейси пустили к Гершковичу - это было впервые, когда к нему пустили дипломата.

23 мая российский суд удовлетворил ходатайство ФСБ о продлении срока содержания под стражей Гершковича. США подчеркнули, что обвинения журналиста безосновательны и потребовали освободить Гершковича.