Московский суд оставил по-прежнему срок заключения украинского правозащитника Буткевича

Об этом сообщает издание "Ґрати".

Отмечается, что правозащитник мобилизовался в первые дни вторжения, а в июне 2022 попал в плен. Буткевич обвиняется в "нарушениях правил войны", оккупационные власти утверждают, что 4 июня 2022 года он произвел выстрел из гранатомета в подъезд жилого дома в Северодонецке.

В то же время, по информации, полученной изданием, Буткевича не было в городе до 14 июня. Его заставили признать вину и отказаться от алиби во время апелляции.

Суд учел в 13-летний срок заключения время, проведенное правозащитником в СИЗО Луганска – с 19 августа 2022 года.

"Я хотел бы выразить благодарность всем тем людям, которым небезразлична моя судьба и всех украинских военнопленных, которые сейчас в тяжелой ситуации. Люди, которые находятся в статусе либо военнопленных, либо уже осужденных, тоже постоянно думают не только о родных и близких, но и обо всех, кто остался на свободе, кто находится в Украине, и все надеются, что военнопленных уволят", - сказал свое последнее слово Буткевич в суде.

Справочно. Максим Буткевич – украинский правозащитник, журналист, общественный деятель, военнослужащий, один из соучредителей "Общественного Радио". В начале полномасштабного вторжения вступил в ВСУ, службу проходил в 210-м специальном отдельном батальоне "Берлинго", участвовал в увольнении Киевщины.