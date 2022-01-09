Московский патриархат вывел в центр города десятки детей и взрослых без защитных масок

Шествие началось в 13:00 на Дерибасовской. Об этом со ссылкой на одесское агентство Украинская служба информации передает Еспресо.TV .



"Это ежегодная одесская традиция, когда мы организовываем всех прихожан в храмах и проходим парадом "Рождественских звезд". Мы идем по Дерибасовской, поем колядки, таким образом мы прославляем Иисуса Христа, родившегося в мир. Многие одевают народные костюмы", - рассказал протоиерей Максимиан Погореловский.

Напомним, Одесса и Одесчина принадлежат к наиболее зараженным коронавирусом частям Украины.

В течение вчерашних суток, 8 января, там обнаружен 131 новый лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19. Трое зараженных жителей региона вчера скончались.

При этом, по всей видимости на обнародованных с места происшествия фото и видео, взрослые и дети на акции были без защитных медицинских масок.