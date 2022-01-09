Московский патриархат вывел в центр города десятки детей и взрослых без защитных масок
Сегодня, 9 января 2022 года, Украинская церковь Московского патриархата провела в центре города Одесса ежегодный парад "Рождественских звезд"
Шествие началось в 13:00 на Дерибасовской. Об этом со ссылкой на одесское агентство Украинская служба информации передает Еспресо.TV .
"Это ежегодная одесская традиция, когда мы организовываем всех прихожан в храмах и проходим парадом "Рождественских звезд". Мы идем по Дерибасовской, поем колядки, таким образом мы прославляем Иисуса Христа, родившегося в мир. Многие одевают народные костюмы", - рассказал протоиерей Максимиан Погореловский.
При этом, по всей видимости на обнародованных с места происшествия фото и видео, взрослые и дети на акции были без защитных медицинских масок.
- Напомним, Одесса и Одесчина принадлежат к наиболее зараженным коронавирусом частям Украины.
- В течение вчерашних суток, 8 января, там обнаружен 131 новый лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19. Трое зараженных жителей региона вчера скончались.
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