Московский патриархат расширяет свои владения в Почаеве и хочет разрабатывать недра

Речь об отводе земельного участка площадью 0,0264 га (под уже существующей часовней) в постоянное использование для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций в г. Почаев по ул. Воссоединения, 8, – рассказывает Религиозная правда.

Решение было опубликовано на официальном сайте городского совета.

"Впрочем, аппетиты УПЦ МП выросли - в Почаевской лавре хотят расширить бизнес (возможно построить новые защитные рубежи) и заняться разработкой недр", - отмечает издание.



Дело в том, что монахи церкви Московского патриархата просят предоставить им в аренду земельный участок площадью 0,3400 га "для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных построек и сооружений предприятиями, связанными с пользованием недрами в г. Почаев".

Как именно будут распоряжаться и что именно планируют извлекать из украинских недр УПЦ МП пока не сообщают.

Перед этим Свято-Успенская Почаевская лавра Московского патриархата смогла получить в постоянное пользование земельный участок 0,2015 га для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций. Соответствующее решение было принято 24 сентября 2021 года на заседание Почаевского городского совета.

Как сообщает Духовный фронт Украины, на указанном участке расположен дом, где раньше функционировало городское отделение полиции.





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