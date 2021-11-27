Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Московский патриархат расширяет свои владения в Почаеве и хочет разрабатывать недра

Московский патриархат расширяет свои владения в Почаеве и хочет разрабатывать недра

27 ноября, 2021 суббота
16:20
Экономика

В начале ноября депутаты Почаевского горсовета Тернопольской области решили предоставить Почаевской Свято-Успенской лавре, которой пользуется УПЦ МП, разрешение на изготовление проекта землеустройства

Речь об отводе земельного участка площадью 0,0264 га (под уже существующей часовней) в постоянное использование для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций в г. Почаев по ул. Воссоединения, 8, – рассказывает Религиозная правда.

Решение было опубликовано на официальном сайте городского совета.

"Впрочем, аппетиты УПЦ МП выросли - в Почаевской лавре хотят расширить бизнес (возможно построить новые защитные рубежи) и заняться разработкой недр", - отмечает издание.

Дело в том, что монахи церкви Московского патриархата просят предоставить им в аренду земельный участок площадью 0,3400 га "для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных построек и сооружений предприятиями, связанными с пользованием недрами в г. Почаев".

Как именно будут распоряжаться и что именно планируют извлекать из украинских недр УПЦ МП пока не сообщают.

Перед этим Свято-Успенская Почаевская лавра Московского патриархата смогла получить в постоянное пользование земельный участок 0,2015 га для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций. Соответствующее решение было принято 24 сентября 2021 года на заседание Почаевского городского совета.

Как сообщает Духовный фронт Украины, на указанном участке расположен дом, где раньше функционировало городское отделение полиции.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Почаевская Лавра
Почаев
Читайте также:
25 ноября, 2021 четверг
"Это вершина цинизма и лицемерия": Наливайченко заявил, что готовит обращение к НАБУ с требованием расследовать празднование юбилея Ермака
Володимир Зеленський пресмарафон
title.author
26 ноября, 2021 пятница
Распад Зеленского. Как Шестой сам себя обнулил и объявил диктатуру
26 ноября, 2021 пятница
Лукашенко прибыл на границу с Польшей и заявил мигрантам, что не заставит их возвращаться на родину
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.01
    Покупка 27.01
    Продажа 27.29
  • EUR
    Покупка 30.32
    Продажа 30.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
27 ноября
19:10
19-летняя украинка Снигур выиграла турнир ITF в Дубае, в полуфинале она победила россиянку
19:06
Эксклюзив
На Заболотного в Киеве таксист решил развернуться и перевернулся через отбойник на крышу
18:52
Я это сделаю, потому что я к этому иду, - Усик напомнил о своей амбициозной цели стать абсолютным чемпионом мира
18:10
В Голодоморе виноваты те, кто думал "какая разница" и "хватит стрелять", - Андрей Белецкий
17:49
В Донецкой области 28-летнего парня оштрафовали на 17 850 грн за самодельный COVID-сертификат
17:13
Эксклюзив
Глен Грант
Путин в патовой ситуации. У агрессора один выбор – идти вперед: атаковать Украину или оккупировать Беларусь, - Глен Грант
16:50
Почти половина украинцев не против денежной компенсации от России за Голодомор
16:00
Чем Беларусь вооружает нелегалов для прорыва границы Польши. Показали фото
15:46
Умерла заместитель министра образования Любомира Мандзий
15:31
Кого за отказ от прививки против COVID-19 отстранят от работы в декабре. Смотрите список
14:54
Меркель будут провожать с должности под панк-рок ее молодости
14:30
Арахамия объясняет, почему падает рейтинг "Слуги народа", - СМИ
14:00
В киевском супермаркете покупатель отказался надеть маску и стал драться с охранниками
13:40
Взрыв в Новой Одессе. На 4-м этаже найдена без сознания жительница
13:19
"Никто их не убирает, вороны клюют". Вблизи Жмеринки погибло 100 лебедей
13:00
На годовщину Голодомора на Киевщине снесли памятник НКВД, куда носил цветы "Беркут"
12:38
Николай Чаус
Дело судьи Чауса. Стало известно, когда начнется судебное разбирательство по существу
12:21
В Крыму оккупанты ставят на свои танки защиту от "байракторов"
12:00
Обновлено
В Новой Одессе взрывом вынесло часть 5-этажки. Есть раненые
11:37
На границе с Беларусью пострадали два польских пограничника
11:17
Сергей Стаховский
Один из лучших теннисистов Украины Стаховский завершил карьеру в сборной
10:55
Анонс
Смотрите на телеканале ЭСПРЕСО спецпроект к 88-й годовщине Голодомора в Украине
10:30
Национальна полиция Украины
В Никополе женщине сломали бедро за отсутствие COVID-сертификата
10:05
Пандемия COVID в Украине: за сутки – 568 смертей, 3 тыс. госпитализаций, 14 тыс. заражений
09:46
Давид Арахамия
Арахамия анонсировала поднятие акциза на бензин
09:28
Порошенко
Наша обязанность рассказывать о Голодоморе, чтобы на всех континентах наконец-то осознали – это был геноцид украинского народа, - Порошенко
09:17
Сегодня Украина чествует жертв устроенного Сталиным Голодомора
08:48
ДБР объявило подозрение главе киевского пригорода Гостомель
08:19
Чтобы успокоить Путина, у Байдена могут отказаться от военной помощи Украине и учений НАТО у границы с Россией, - Wall Street Journal
08:00
Инфографика
Лопес - Камбосос: где и когда смотреть сражение за пояса Ломаченко
07:00
Обновлено
"Динамо"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, пятница
26 ноября
23:03
Белый дом
Советник президента США и глава ОП Ермак обсудили военную активность России на украинской границе
22:45
Виктор Ляшко
Украина одной из первых получит лекарства от COVID-19, их забронировали у двух производителей, - Ляшко
22:24
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Бражников уехал из Украины, - Решетки
22:23
Инфографика
Лопес - Камбосос: обидчик Ломаченко перевесил соперника перед боем за пояса украинца
22:02
Избили людей, повредили имущество: в центре Киева толпа парней разбила бар "Хвилевой"
21:57
Нас ждет тяжелый матч с Украиной: в Шотландии отреагировали на жеребьевку ЧМ-2022
21:50
Юрий Бутусов
Журналист Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Зеленским за клевету
21:44
Зеленский назначил двух судей в КСУ
21:38
"Львов" вырвал победу над "Мариуполем" и оставил азовцев на последнем месте в УПЛ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV