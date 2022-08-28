Путин так и не реализовал свой план ракетного армагедона, о котором нас предупреждали. Это должно было произойти 24 августа. С другой стороны, министр обороны России, военный преступник Шойгу подал довольно странный сигнал – что они собираются как-то приостанавливать свои наступательные действия в силу того, что хотят продемонстрировать отсутствующий у них гуманизм. И параллельно Путин подписывает приказ об увеличении поголовья вермахта на 137 тысяч человек. Что это, по вашему мнению, значит?

Указ Путина об увеличении численного состава вооруженных сил не означает ничего, кроме его неготовности проводить настоящую всеобщую мобилизацию, которой от него требуют военные эксперты и, я думаю, руководство вооруженных сил. Он опасается социальной реакции. И это свидетельство того, что не так все хорошо с всенародным одобрением этой "военной операции".

Что касается угроз ультрафашистской партии из Москвы ударить по штабам, уничтожить военно-политическое руководство Украины… Мы были свидетелями в последние дни перед Днем Независимости очень острой внутриполитической борьбы внутри путинского режима, внутри бункера – между самим Путиным, который отчаянно добивается перемирия, прекращения огня, что зафиксирует его уже совершенные захваты, и ультрафашистской партии (со взглядами ее украинская аудитория хорошо знакома, наблюдая за военным преступником Стрелковым, которого часто показывают). Эта партия провела наступление, было совершено столь сакральное убийство российскими спецслужбами мелкой пропагандистки Дарьи Дугиной. Ее похороны вылились в митинг с требованиями уничтожить Украину. Впечатляют счастливые лица родителей Дугиной на этом митинге фашистских фанатиков. Они были счастливы! Им казалось, что, пожертвовав своей дочерью, они наконец подействовали на колебавшегося Путина, и он теперь будет воплощать их программу.

Но Путин, кроме фашистской идеи, которая покорила супругов Дугиных, как супругов Геббельсов – готовы бы были убить не одну свою дочь, а хоть и 6 дочерей. Но Путина больше интересует собственная задница. И он понимает сейчас, что ему срочно нужно добиваться перемирия. Поэтому он не пошел на эту провокацию. Но почему не пошел? Он совершил преступление. Были убиты 20 человек в атаке на поезд в Днепропетровской области. Но на полномасштабные преступления – ковровую бомбардировку Киева, ликвидацию военно-политического руководства Украины, которых от него требовали ультрафашисты, он не пошел. Потому что он хочет жить.

И это желание Путина жить нужно эксплуатировать Западу и Украине, готовя для него сценарий ухода с политической арены и, может быть, из России, с сохранением жизни. На днях я много размышлял на эту тему и мне пришла в голову такая идея, что неплохо бы поговорить американцам об этом с Китаем. Китайцы могут уговорить его, он им поверит – предложить забрать всех своих детишек, любовниц, любимого друга Ковальчука или Патрушева, и уехать в Китай, чтобы там жить. В эти дни стало ясно, что это его уязвимое место. Он не хочет судьбы Каддафи, он понимает, что этот лом уже стучит ему в задницу. И мне кажется, что при удачном разговоре с китайскими товарищами, также не заинтересованными в продолжении войны по экономическим причинам. Они ведь устроили свой тест. Толкая Путина на войну, они руководствовались словами Лао-Цзы: "Мудрый должен сидеть на берегу реки и ждать, пока труп врага проплывет мимо него". Они ждали, какой труп проплывет. Если бы Запад, американцы не осмелились оказать военную помощь и Путин бы победил, то перед ними проплыл бы труп американского врага. А сейчас перед ними явно плывет труп Путина. Нужно убедить их подобрать этот труп.

Я хотел бы вас расспросить об истории с покойной Дарьей Дугиной. Действительно, чрезвычайно непростой момент. Мы понимаем, что из нее хотели или пытались создать фигуру Хорста Весселя. Но если бы непосредственно хотели повлиять либо на Путина, либо на российский социум, то могли бы остановиться на какой-нибудь значительно более "прокачанной" фигуре. Мы понимаем, что там полк пропагандистов. Но нет – выбрали, в принципе, довольно маргинальную персону. И вот произошло то, что произошло. Здесь очень тяжело сказать. Может быть, это был сигнал самому Дугину. Возможно, это было покушение на Дугина. Возможно, это была история с затягиванием какого-то Павлика Морозова – для того чтобы сделать ее символической фигурой и действительно подтолкнуть к каким-то очередным военным преступлениям против Украины. Хотя их и без того было совершено столько, что просто не пересчитать.

Во-первых, когда мы анализируем любой теракт на территории современной России, нужно всегда помнить, что во главе России сейчас стоят два человека – Путин и Патрушев. Они в 1999 году, чтобы проложить дорогу Путину к власти, взрывали один за другим дома со спящими жителями – в Дагестане, Волгодонске, Москве. Пока их наконец-то не схватили за руку в Рязани и не арестовали сотрудников Патрушева как террористов. Тогда министр внутренних дел России Рушайло с гордостью сообщил, что они задержали в Рязани террористов, желавших взорвать еще один дом. А на следующий день вышел Патрушев и с блудливой улыбкой рассказал, что "это были учения".

Это, безусловно, было так называемым сакральным убийством, организованным спецслужбами. Мне кажется, что сначала это планировалось как предупреждение Дугину. Дугин – он маловлиятельный. Вы сказали "влиять на социум или на Путина". Одна группа хотела наказать Дугина и предупредить всю эту группу ультрафашистов, оказывающую свое давление на Путина. Но тут Дугин, наверное, сам предложил другое решение – а давайте грохнем, сделаем из моей дочери сакральную жертву. Вы же помните эту отвратительную сцену похорон с его речью. Он сказал: "я возложил свою дочь на алтарь нашей победы".

Но эта операция ФСБ провалилась. Мы узнали, что Путин хочет жить. Да, он ненавидит Украину не меньше, чем семья Дугиных. Но он не готов жертвовать ни своими дочерьми, ни своей жизнью ради этой идеи.

И это очень хорошая новость. Он хочет жить, и его нужно поддержать в этом стремлении. Ему нужно показать, что для него единственная возможность выжить – это уехать из России, уйти из политики. К власти придут такие же негодяи, как и он, находящиеся в бункере. Но эти негодяи будут вынуждены считаться с реальностью и согласятся с коллективным требованием Запада, в том числе Украины, о немедленном отводе войск на линии 23 февраля, а уже потом переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Если он пока к этому не готов, то нужно добавить новые аргументы – ликвидировать Крымский мост и освободить Херсон. Я думаю, что это реальная задача для ВСУ в ближайшие два месяца.

Да, наши Вооруженные Силы, я думаю, готовы реализовать такой сценарий. Но, возвращаясь к истории с Дарьей Дугиной, есть вопросы. Мы понимаем, что и Дугин – не та персона, которая могла бы влиять на этого "коллективного гестаповского Путина". Дугин – это ведь не Распутин. И, говоря о так называемой более активной стае, то есть силовиках. Как туда вписывается тот же Шойгу. Потому что сигнал Шойгу подал довольно непростой. С одной стороны, он демонстрирует военное бессилие России. То есть, они не могут ничего стратегически нового предложить, поэтому он говорит о "замедлении" войны против Украины. А с другой стороны - мы понимаем, что именно Шойгу ответственен за разные переговорные моменты. То есть министр обороны, стоящий у истоков войны (мы помним его путинские рандеву в тайге) – так вот, он подает такой "пацифистский" сигнал.

Вы знаете, я с вами согласен, что Дугин – не Распутин. Но и Шойгу – не Распутин. Он так же ничтожен, такое же влияние имеет на Путина, как и Дугин, то есть нулевое. Сигнал Шойгу в Ташкенте – сигнал Путина. Это последняя и жесткая точка, поставленная в его конфликте с ультрафашистами, которые хотели навязать ему массированный налет на Киев и уничтожение военно-политического руководства Украины. Он сказал: "нет, я этого не буду делать, я знаю, что после этого меня убьют".

Весь шантаж вокруг Запорожской АЭС направлен на оправдание кражи этой станции. Она уже отключена от энергосистемы Украины. Теперь техническая операция (она займет даже несколько недель) – подключение ее к системам электропередачи Российской Федерации. Запорожскую АЭС не взорвут, ее просто украдут. Европа вздохнет с облегчением – нам угрожали радиоактивным облаком, новым Чернобылем, а этот "проказник" всего лишь украл Запорожскую АЭС. Такой приблизительно будет реакция.

Но это наша атомная станция. И наши Вооруженные Силы сделают все возможное и невозможное для того, чтобы она как можно скорее вернулась в родную гавань. И мы понимаем, что если будет комплексное решение хоть правобережной российской группировки, то без освобождения и Энергодара, и Запорожской АЭС не обойтись.

Все вернется в Украину – не только Запорожская станция, но и Крым. Вы заметили, между прочим, новый тон поздравлений мировых лидеров с Днем Независимости? Всюду подчеркивалось как обязательное условие – возвращение Крыма Украине. Тот же Эрдоган, играющий сейчас с Путиным в определенные игры посредничества, очень однозначно подчеркнул позицию Турции по возвращению Крыма.

А еще недавно (смотрите, как быстро летит время!), 16 июня в Киев приезжали Макрон, Драги и Шольц с итальянским планом мира. План заключался в прекращении огня и начале двусторонних переговоров России и Украины о спорных территориях. При этом Крым даже не включали в эти спорные территории. Мнение Запада очень быстро меняется. И, если сформулировать эти изменения одним словом, Запад перестала бояться Путина, перестал бояться его шантажа.

В подтверждение ваших слов есть визиты президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Буквально несколько минут назад мы разговаривали с британским полковником в отставке, известным военным экспертом Гленом Грантом. Он сказал: нет, это не потому, что, возможно, были какие-то гарантии, или Путин не бомбил бы Киев во время их визита. Это свидетельство того, что они демонстрируют пренебрежение, смелость и готовность идти на любой риск. Это действительно колоссальное, революционное изменение в мировоззрении ведущих западных стран.

В том, что Польша и Великобритания являются вашими верными друзьями, ни у кого не было сомнений. Действительно, этот шаг нуждался в очень большом личном мужестве. Но это и отражение всеобщего понимания Западом – личность Путина уже вычислили. Его конфликт с ультрафашистской партией еще раз показал, что больше всего его интересует собственная жизнь и собственный зад. А имперские амбиции и планы уже на втором месте.

Я бы сказал, что визит Дуды и Джонсона – это не только сегодняшний день, но и завтрашний. Мне кажется, что на наших глазах произошло историческое событие. Три государства-победителя в Третьей мировой войне – Украина, Великобритания и Польша – заложили 24 августа, в День Независимости Украины основы нового миропорядка. После каждой мировой войны, а это сейчас мировая война, государства-победители создают новую архитектуру безопасности.

Если возвращаться к конфликту между фашистами и ультрафашистами, то почему бы им не пойти по более короткому пути, который в свое время применил Гитлер, устроив Ночь длинных ножей? Просто в определенный момент перебить своих врагов из СА. Зачем действительно надо было делать какую-то сложную, макабрическую комбинацию с Дарьей Дугиной, вместо того, чтобы Стрелков и другие, вся "свора", просто растворились бы в воздухе?

Вот, собственно, Ночь длинных ножей и началась. Это правильная аналогия, я тоже ее сразу использовал. Стрелков, Дугин – они, возможно, будут запуганы.

Давайте подождем следующего появления Стрелкова, в том числе и на украинском телевидении. В своих последних стримах он высказал очень симпатичное мнение о том, что Путина необходимо повесить.

Вот вам и классический Эрнст Рэм – фашист, упрекающий Гитлера в том, что тот недостаточный фашист. Этот конфликт рано или поздно должен был возникнуть. Он просто закодирован на генном уровне в любом фашистском режиме. Всегда найдутся люди, которые считают, что они больше фашисты, чем фюрер. Вот пусть этот конфликт благополучно развивается и дальше.

Будем надеяться, что этот конфликт будет только усугубляться. Но, возможно, нынешняя фаза действительно просто означает попытку приморозить эту военную агрессию против Украины, потому что она уперлась в мужество и готовность наших Вооруженных Сил давать отпор. Вот нет у них тех или иных методов, надо перегруппироваться, пытаться заморозить тем или иным способом линию фронта. Потому что ответа у них нет. Крым загорелся – речь идет о российских оккупационных военных базах. А у них ответа нет ни одного. А возможно, он у них появится через три месяца, когда они подтянут новые резервы, в том числе и ракетные.

Вы совершенно точно сформулировали. Отсюда и возник Эрдоган с его планом перемирия. Кстати, Путин же заплатил Эрдогану за его совершенно пустые усилия огромную цену. Он дал ему полную свободу действий в Карабахе, в Сирии и, как теперь оказалось, и в Ливии тоже. Путин выводит из Ливии пригожинские части, оставляя в Ливии полную свободу действий Эрдогану. Это показывает, в каком отчаянном положении он находится. Это ведь были совершенно пустые обещания Эрдогана. Что Эрдоган сделал? Приехал в Киев и о чем-то поговорил. Он же умный человек, он понимал, что Зеленский отвергнет эти планы. Вот вчерашние выступления Зеленского и других военно-политических руководителей – они продемонстрировали с такой резкостью, как никогда раньше, что никакие переговоры с этим военным преступником невозможны. Переговоры о капитуляции возможны только после того, как украинская армия отбросит агрессора на линию 22 февраля.

Понимаете, в чем дело, на что надеется Путин? Если в ближайшие два месяца эти два смертельных удара по путинскому режиму (уничтожение Крымского моста и освобождение Херсона) не удастся провести, то конфликт заморозится сам по себе. Да, не будет подписано никакое соглашение. Но активные военные действия по обе стороны зимой будут невозможны. Путин хочет дотянуть эти два критических месяца, чтобы получить еще несколько зимних месяцев для перегруппировки.

Но на бумаге никто ничего подписывать не будет. И перемирия де-факто тоже не может быть, потому что слишком много крови пролили российские интервенты. То есть Вооруженные Силы продолжат наносить ракетные удары, удары "хаймарсами" по вражеским командным и логистическим пунктам. То есть я себе представляю, как в месяце ноябре или месяце декабре буряты начинают я уже не знаю кого есть.

Как никогда сильную и убедительную политическую поддержку, выразили Украине все крупные западные лидеры. Масштабная военная помощь – 3 миллиарда долларов. В новом пакете очень много интересного. Но самое главное – это началось масштабное предоставление знаменитой норвежско-американской системы "Немес" (противовоздушная и противоракетная оборона).

Однако пока не видно "хаймарсов". Мы же видим, что 30 HIMARS перевернули ситуацию на фронте, а 100 ее решили бы. Но пока "хаймарсов" нет. Есть разные сведения, я не могу ответить, находясь в Вашингтоне – никто из американских официальных лиц не отвечает на вопросы корреспондентов, передали ли Украине ракеты с дальностью 300 км. Никто не подтверждает, но не опровергает.

Это два ключевых момента. Не 30, а 60 "хаймарсов" и дальнобойные ракеты помогли бы решить исход войны в ближайшие два месяца, не откладывая на весну. Это главный, как политический, так и военный вопрос.

Шагреневая кожа российской экономики сокращается. Терпение российских генералов, я думаю, тоже завершается. Потому что они убедились, что не только Акела промахнулся, но и его генштаб, его Шойгу и его Патрушев. Они продемонстрировали свою несостоятельность перед своими же. И это все, я думаю, тоже подталкивает Путина к каким-то радикальным шагам. Либо полностью присушивать военную компоненту и выводить на какие-то переговорные линии, либо переводить страну на военные рельсы полностью, я бы этого также не исключал.

К так называемой тотальной войне Путин не готов категорически. Ультрафашистские группировки, желающие его к этому подтолкнуть, не имеют для этого достаточного влияния в обществе. Есть у них свои люди в силовых структурах, потому что в противном случае того же Стрелкова уже давно бы ликвидировали. Значит, кто-то его поддерживает и "крышует".

Потому стратегическая победа Украины будет точно. Вопрос в том, повторюсь, будет ли она реализована двумя последними решающими аргументами в течение ближайших двух месяцев, или удастся ему затянуть свою агонию еще на зиму.

Вопрос Крыма. Как вы думаете, как вообще российский социум воспринял то, что в Крыму загорелись оккупационные военные базы?

Для российского социума, в частности тех, кто имеет какое-то влияние, очень важны и украинские атаки, и существенные изменения западного дискурса. Ведь до последнего времени отношение Запада к Крыму было очень осторожным.

Разделяли – временно оккупированные территории Донбасса, Луганской и Донецкой областей, и Крыма. Почему так как-то…

Это раньше. А сейчас нет этой разницы. Все говорят о полном освобождении оккупированной территории Украины. Это изменение мирового дискурса необратимо. 6 месяцев Путин занимался шантажом, угрожая то тактическими ядерными ракетами, то взрывом на атомной станции, то какими-то невероятными ковровыми бомбардировками и ликвидацией украинского руководства. И в конце концов оказалось, что это пустой шантаж. Он лично к этому не готов. Тем более, что не готово к этому общество. И у него остается единственный выход – пока не поздно, пока лом Каддафи не вошел в самое уязвимое место фюрера, ему нужно договариваться с товарищем Си о почетном пребывании в каком-нибудь монастыре в китайских горах.

Но товарищ Си тоже может обмануть его. Он также не исключает подобной истории, потому что, как говорили: "Восток – дело тонкое"...

Си уже видит этот труп, проплывающий по реке под его ногами. И он просчитывает геополитические последствия случившегося. Всем известны огромные территориальные претензии Китая на территории России – от Тихого океана до того, что они называют Северным морем. Китайский Байкал – это священное для Китая Северное море.

Даже не о претензиях речь. Это извечные китайские земли, так учат с детства маленьких китайцев во всех учебниках. Я как-то и сам спрашивал у китайских коллег: "А почему вы являетесь таким стратегическим партнером России, а во всех учебниках эти территории определяют как китайские?" Они говорят: "Понимаете, мы огромная страна. Миллиард новых учебников с замененными картами – это неподъемные для нас затраты".

Проблем у Путина и России очень много. Пусть они начинают их решать с первой – освобождения всех территорий Украины.