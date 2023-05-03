Но советую дочитать до конца, потому что здесь вас ждет неожиданный поворот. Так вот, я снова о начале большой войны и своем ошибочном прогнозе по этому поводу.

Если помните, я долго вас убеждал, что это не я ошибся, а Путин, не сумевший правильно оценить ситуацию, и теперь горько об этом сожалеет. Отчасти это правда, но далеко не вся.

Читайте также: О войне и совести

Главное же – мой анализ совершенно не был верен. Ибо я (и все мы) не знал того, что знал Путин. У него все было организовано для блицкрига, и с украинской стороны ему должны были открыть (и открыли) практически все направления будущей инвазии (кроме восточного, но это никоим образом на успех операции не сказалось бы).

Я (и все мы) не знал того, что знал Путин. У него все было организовано для блицкрига, и с украинской стороны ему должны были открыть (и открыли) практически все направления будущей инвазии (кроме восточного, но это никоим образом на успехе операции не сказалось бы)

Читайте также: О принципиальной разнице между "про*баллом" и саботажем

Что же пошло не так? А это в очередной раз ангел прикрыл Украину своим крылом — ангел по имени Украинский Народ. Точнее, не весь народ, а его пассионарная часть ("агрессивное меньшинство"), показавшая миру давно не виденные образцы героизма и самоорганизованности.

Вот почему Путин эту войну уже проиграл. Только вот Украина ее еще не выиграла ни на поле боя, ни внутри государства. Ибо предатели и московские агенты просто так власть не отдадут. Спросите хоть у Червинского.

Источник

Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.