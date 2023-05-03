Московские агенты власть не отдадут. Спросите у Червинского
Я возвращаюсь к этой теме уже не впервые и, наверное, хорошо вам надоел с ней
Но советую дочитать до конца, потому что здесь вас ждет неожиданный поворот. Так вот, я снова о начале большой войны и своем ошибочном прогнозе по этому поводу.
Если помните, я долго вас убеждал, что это не я ошибся, а Путин, не сумевший правильно оценить ситуацию, и теперь горько об этом сожалеет. Отчасти это правда, но далеко не вся.
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Главное же – мой анализ совершенно не был верен. Ибо я (и все мы) не знал того, что знал Путин. У него все было организовано для блицкрига, и с украинской стороны ему должны были открыть (и открыли) практически все направления будущей инвазии (кроме восточного, но это никоим образом на успех операции не сказалось бы).
Я (и все мы) не знал того, что знал Путин. У него все было организовано для блицкрига, и с украинской стороны ему должны были открыть (и открыли) практически все направления будущей инвазии (кроме восточного, но это никоим образом на успехе операции не сказалось бы)
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Что же пошло не так? А это в очередной раз ангел прикрыл Украину своим крылом — ангел по имени Украинский Народ. Точнее, не весь народ, а его пассионарная часть ("агрессивное меньшинство"), показавшая миру давно не виденные образцы героизма и самоорганизованности.
Вот почему Путин эту войну уже проиграл. Только вот Украина ее еще не выиграла ни на поле боя, ни внутри государства. Ибо предатели и московские агенты просто так власть не отдадут. Спросите хоть у Червинского.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.
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