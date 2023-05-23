Московская церковь стала элементом гибридной войны России против Украины, - нардеп Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий убежден, что Россия использует УПЦ МП для ослабления обороноспособности Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"УПЦ МП продолжает активно работать в Украине. Работают они как секта, далее продолжая дурманить головы украинцам. Стоит отметить, что любая секта представляет опасность для общества. Мы же все прекрасно помним Белое братство, которое тоже в то время, как писали медиа, были созданы КГБ для манипулирования обществом. Поэтому УПЦ МП – очередной инструмент РФ для манипуляции украинским обществом", - пояснил Княжицкий.
Народный депутат подчеркнул, что деятельность УПЦ МП ослабляет оборотоспособность Украины.
"Церковь стала элементом гибридной войны России против Украины. Церкви и монастыри УПЦ МП стали убежищем для российских агентов. Очевидно, что деятельность этого филиала московского патриархата ослабляет нашу обороноспособность. Поэтому угроз существует очень многое и с ними нужно работать", - добавил он.
- В среду, 17 мая, Харьковский районный совет принял обращение от фракции "Европейская Солидарность" о пересмотре и ликвидации договоров аренды с УПЦ МП. Его поддержали и другие фракции.
- Мэр Виталий Кличко 18 мая поддержал петицию киевлян о лишении УПЦ МП прав на использование земли в столице
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