Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"УПЦ МП продолжает активно работать в Украине. Работают они как секта, далее продолжая дурманить головы украинцам. Стоит отметить, что любая секта представляет опасность для общества. Мы же все прекрасно помним Белое братство, которое тоже в то время, как писали медиа, были созданы КГБ для манипулирования обществом. Поэтому УПЦ МП – очередной инструмент РФ для манипуляции украинским обществом", - пояснил Княжицкий.

Народный депутат подчеркнул, что деятельность УПЦ МП ослабляет оборотоспособность Украины.

"Церковь стала элементом гибридной войны России против Украины. Церкви и монастыри УПЦ МП стали убежищем для российских агентов. Очевидно, что деятельность этого филиала московского патриархата ослабляет нашу обороноспособность. Поэтому угроз существует очень многое и с ними нужно работать", - добавил он.