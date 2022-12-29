"Я не знаю такой церкви – УПЦ. Я знаю, что в соответствии с действующим законодательством есть украинский филиал российской православной церкви. Какое будущее у российской православной церкви? Ужасное. Потому что это не церковь. Это КГБистский притон, который одобряет и благословляет убийство украинцев, который является ядом для любого верующего человека", – отметил Порошенко.

"Какое будущее российской православной церкви? Очевидно – ад, потому что это не церковь. Потому что когда ее предстоятель гундяев благословляет и крестит убийц для того, чтобы они больше убивали, насиловали, калечили украинцев – вы там Бога не найдете. И не верьте, когда кто-то говорит, что они отделились, отделились от кирилла", - замечает пятый президент.

"Я имею несколько тестов. Если вы отделились, сообщите об этом православному миру. Направьте всем 15-ти православным церквям, что вы больше никакого отношения к Кириллу и московской церкви не имеете", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция – прекратите играть игру Кирилла. Потому что Кирилл сказал, что он и вся российская церковь прекратила православное общение с его всесвятостью Вселенским Патриархом. Приезжайте на Фанар и задекларируйте, что вы возвращаетесь в мировое православие. А если возвращаетесь, то признайте Томос , изданный Вселенским Патриархом", – объясняет Порошенко.

"А потом приступите к переговорам о единой, соборной Православной Церкви Украины. Вливайтесь в нее. Я уверен, что дверь открыта. И если вам некоторые мешают это делать – коллаборанты, сепары, шпионы, те, кто удерживал у себя в церквях оружие или пропагандистское российскую литературу "русского мира", деньги, которые вы получали из кремля и все остальное – избавьтесь от таких людей. Вот этим сейчас должно заниматься СБУ – выявить и привлечь к ответственности, потому что они работают на агрессора, совершают уголовное преступление и изменяют государству", – объясняет Петр Порошенко.

"А остальные, включая особенно с прихожанами – пожалуйста, добро пожаловать. Потому что это кремлевские сценарии – показать, что это атака на церковь, атака на верных. Нет. Это атака на россию. И никто эту атаку прекращать не будет, потому что цена , которая заплачена нашим народом на фронте, она требует справедливости. И вот то, что делает сейчас Украина, это полностью соответствует христианским канонам и соответствует справедливости - той, которую Украина заслужила", - резюмирует Порошенко.