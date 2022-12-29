Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Московская церковь - это КГБистский притон, благословляющий убийства украинцев, – Порошенко

Московская церковь - это КГБистский притон, благословляющий убийства украинцев, – Порошенко

29 декабря, 2022 четверг
12:18
Новости

Петр Порошенко в интервью "5 каналу" заявил, что не видит будущего российской церкви в Украине. Он подчеркнул, что организация, которая одобряет убийства украинцев, это не церковь, а подразделение российских спецслужб

"Я не знаю такой церкви – УПЦ. Я знаю, что в соответствии с действующим законодательством есть украинский филиал российской православной церкви. Какое будущее у российской православной церкви? Ужасное. Потому что это не церковь. Это КГБистский притон, который одобряет и благословляет убийство украинцев, который является ядом для любого верующего человека", – отметил Порошенко.

"Какое будущее российской православной церкви? Очевидно – ад, потому что это не церковь. Потому что когда ее предстоятель гундяев благословляет и крестит убийц для того, чтобы они больше убивали, насиловали, калечили украинцев – вы там Бога не найдете. И не верьте, когда кто-то говорит, что они отделились, отделились от кирилла", - замечает пятый президент.

"Я имею несколько тестов. Если вы отделились, сообщите об этом православному миру. Направьте всем 15-ти православным церквям, что вы больше никакого отношения к Кириллу и московской церкви не имеете", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция – прекратите играть игру Кирилла. Потому что Кирилл сказал, что он и вся российская церковь прекратила православное общение с его всесвятостью Вселенским Патриархом. Приезжайте на Фанар и задекларируйте, что вы возвращаетесь в мировое православие. А если возвращаетесь, то признайте Томос , изданный Вселенским Патриархом", – объясняет Порошенко.

"А потом приступите к переговорам о единой, соборной Православной Церкви Украины. Вливайтесь в нее. Я уверен, что дверь открыта. И если вам некоторые мешают это делать – коллаборанты, сепары, шпионы, те, кто удерживал у себя в церквях оружие или пропагандистское российскую литературу "русского мира", деньги, которые вы получали из кремля и все остальное – избавьтесь от таких людей. Вот этим сейчас должно заниматься СБУ – выявить и привлечь к ответственности, потому что они работают на агрессора, совершают уголовное преступление и изменяют государству", – объясняет Петр Порошенко.

"А остальные, включая особенно с прихожанами – пожалуйста, добро пожаловать. Потому что это кремлевские сценарии – показать, что это атака на церковь, атака на верных. Нет. Это атака на россию. И никто эту атаку прекращать не будет, потому что цена , которая заплачена нашим народом на фронте, она требует справедливости. И вот то, что делает сейчас Украина, это полностью соответствует христианским канонам и соответствует справедливости - той, которую Украина заслужила", - резюмирует Порошенко.

Петр Порошенко
война с Россией
Читайте также:
Сергій Лавров
29 декабря, 2022 четверг
У Путина отвергли любые разговоры на основе "формулы мира" Зеленского
радбез ООН
28 декабря, 2022 среда
Большинство стран не поддерживают исключение России из Совбеза ООН, - МИД Эстонии
Дмитро Пєсков
28 декабря, 2022 среда
В Кремле заявили, что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.6
  • EUR
    Покупка 41.39
    Продажа 42.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 декабря
13:19
Россияне ставят мины-ловушки в детских игрушках, мертвых солдатах и больницах, - Резников
13:14
Шмигаль заявил, что к массированной атаке на Украину 29 декабря россияне готовились две недели
13:14
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия выделит €100 миллионов на восстановление разрушенных украинских школ
13:09
Обновлено
СБУ вручила подозрение мэру Полтавы из-за несанкционированного распространения информации об ВСУ
12:58
Из-за массированной атаки повреждена одна из ТЭС ДТЭК, ранен работник
12:58
посольство США
Посольства США и Британии отреагировали на новый ракетный удар РФ
12:49
В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
12:42
Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, - опрос
12:36
В МВД дали советы, что делать во время атаки дронами-камикадзе
12:20
В Херсоне оккупанты обстреляли областной кардиологический диспансер, есть пострадавшие
12:17
Минэнерго сообщило о повреждении электросетей: самая сложная ситуация – на западе Украины, Одесской и Киевской областях
12:09
Обновлено
Россия массированно атаковала регионы Украины, в большинстве – работала ПВО
12:06
OPINION
Никаких "русских" богатырей не существует
12:01
В российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, раздались взрывы
11:36
"Ситуация приближена к гуманитарной катастрофе": Андрющенко сообщил о проблемах с отоплением и водоснабжением в оккупированном Мариуполе
11:19
Эксклюзив
На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике, - военный эксперт Попович
11:17
Личный информатор российского оккупанта Стрелкова проведет 10 лет в тюрьме, - СБУ
11:06
Деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года, – Гайдай
10:58
На Донетчине восстановлено газоснабжение в полном объеме
10:58
Инфографика
Актуальный курс валют на 29 декабря: что с ценой доллара и евро
10:39
Обновлено
Ночью армия РФ обстреляла два села возле Запорожья, повреждены газопровод и линия электроснабжения
10:19
РФ выпустила по Украине более 120 ракет, - ОП
10:05
В Белгородской области России слышны взрывы, местные власти говорят, что это - ПВО
10:02
OPINION
Белорусские диверсанты. Мы должны помнить их имена
09:47
За время полномасштабного вторжения от действий российских захватчиков 871 ребенок получил ранение
09:45
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
Половина территории оккупированной Луганщины не обеспечена мобильным покрытием, - ОВА
09:41
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Су-57 на фронте – очередной блеф российской пропаганды, - Згурец
09:31
Укрзализныця сообщила о задержке 5 поездов из-за точечного обесточивания
09:20
Британская разведка объяснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе
09:20
Обстрелы Харьковщины 28 декабря: над областью сбито 11 вражеских БПЛА, есть попадание в критическую инфраструктуру
09:04
Эксклюзив
Сегодня возможны несколько ракетных атак по территории Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
08:56
Николай Княжицкий
После решения КСУ запрет РПЦ стал еще насущнее
08:38
Буданов: Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина ждет новых поставок оружия
08:35
Кривой Рог
В Кривом Роге превентивно отключили электроэнергию, критическую инфраструктуру перевели на генераторы
08:25
Инфографика
За сутки Россия потеряла на войне в Украине 790 оккупантов, вертолет, танк, 10 дронов
08:25
Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на $180 млн
08:13
ВСУ уничтожили командный пункт и ранили 230 оккупантов в Запорожье, а также отбили атаки РФ в районах 15 городов и сел
08:05
OPINION
"Разговор о будущем" и не сказанное в нем
07:50
На протяжении ночи россияне били по Никопольщине из артиллерии: поражены дома и линии электропередачи
07:15
США будут требовать COVID-тесты у путешественников из Китая
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV