Сколько можно цацкаться с московскими попами? От одного их облика перекреститься хочется? Они еще имеют наглость синод какой-нибудь проводить? Эти иуды, пожалуй, обсуждают, как сохранить мерседесы, вывезти наличные, золото и музейные экспонаты? Можно просто сраной метлой этих антихристов вытурить? Ведь закончится самосудом: люди снесут всю эту нечисть…

А "благочестивые прихожане" пусть валят на Россию. Московская церковь — это как "колорадская" лента… Кому еще нужен этот электорат в Украине?

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Я перед Пасхой просила сделать подарок: запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата. Мне говорили некоторые парламентарии: "Не ко времени".

А "благочестивые прихожане" пусть валят на Россию. Московская церковь — это как "колорадская лента"… Кому еще нужен этот электорат в Украине?

Представьте, какая армия кремлевского фюрера в Украине: епископов – 105, епархий – 49, учебных заведений – 18, монастырей – 215, приходов 11 741, священников – 10 510.

Все эти разговоры о переходе УПЦ МП в ПЦУ раздражают. Ибо нет там божьих людей, как нет "хороших русских". Это значит приютить убийцу у себя дома. И это только отворачивает людей от церкви.

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Господи, помоги! А на Россию еще падет наказание Божье и на каждого, кто просил у икон смерти украинцев.

Как там? "Уберите старую закваску, чтобы вы были новым тестом…".

PS Цифры взяли из Википедии: Украинская православная церковь (Московский патриархат).

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Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка

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