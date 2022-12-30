У меня хранится девичий альбом в 1947 году. Вела его подруга моей мамы, семнадцатилетняя девочка. Там есть тексты песен, пожелания – у нас еще недавно девочки заводили себе подобные альбомы. Но это стало историческим документом, хотя историки обычно таким не интересуются. Девушка эта из села, два года ходила в польскую школу, потому что другой не было, потом при немцах, и окончила школу при советах.

Польского контента в ее альбоме нет, есть украинский – народные песни, романсы и пожелания подруг, имена которых не идентифицированы, и очень много русского, причем маргинальных текстов песен: тюремный шансон, фронтовые песни типа "Катюши", "Огонек", но не из классическим текстом, а скорее пародированы. К примеру, в "Катюше" речь идет о девушке, которая закрутила корыстный роман с немцем, пока ее Ваня воюет под Сталинградом.

Низкопробная русская культура пришла вместе с оружием и завоевала сердца молодых, тех, кому было рано становиться в ряды УПА, или "какая разница". Подросткам было интересно, потому что новое всегда привлекательнее старого, чужого лучше другого

Низкопробная русская культура пришла вместе с оружием и завоевала сердца молодых, тех, кому было рано становиться в ряды УПА, или "какая разница". Подросткам было интересно, потому что новое всегда привлекательнее старого, чужого лучше другого. Поколение моих старших сестер уже через 20 лет заполняло альбомы исключительно советскими хитами, по крайней мере, я так помню, как правило, украденными из стран соцлагеря мелодиями и словами.

Российские филологи получали доплату и даже те, что были местными, всегда выглядели лучше, чем украинские учителя в физическом и моральном плане, потому что это было престижно. По селам тихо умирала народная песня. Я еще помню, как в автобусах пели, причем исключительно народные песни. Где-то в 80-е это уже исчезло.

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Литература деградировала — только колхозные и рабочие романы, насквозь пропитанные фальшью. Российское лезло отовсюду – фильмы, пластинки, переводы с других языков, хотя на телевидении и радио еще работали люди, владевшие безукоризненным украинским языком. В головы молодого поколения вбивался нарратив, что русский язык – язык межнационального общения. А еще язык карьеры и элиты.

Вместо того чтобы развивать национальную культуру, классику списали в утиль, как хуторянство и шароварничество, а молодые и энергичные культуртрегеры с кадебистским прошлым за 20 лет превратили украинскую культуру в маргинальный продукт, подражая, не как они считали, прогрессивному постмодерну, а маргинализированную и деградированную культуру, родом из 90-х

После обретения Независимости де-юре начался гораздо коварнейший виток новой русификации, которая теперь шла впереди оружия. Вместо того чтобы развивать национальную культуру, классику списали в утиль, как хуторянство и шароварничество, а молодые и энергичные культуртрегеры с кагебистским прошлым за 20 лет превратили украинскую культуру в маргинальный продукт, подражая, не как они считали, прогрессивному постмодерну, а маргинализированную и деградированную культуру, родом из 90-х.

Массовая культура предлагала тюремный шансон, вульгарную попсу, примитивную эзотерику, то есть все то, чего не было в эпоху соцреализма. Язык наполнился нецензурными словами, что казалось проявлением раскрепощенности и свободы, что, конечно, привлекало подростков с мятежным нравом.

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Готовилась новая оккупация, сначала мирным путем через смену власти, которая и так не стала украинской, а была совковой отрыжкой. Никто не представлял себе даже в самом страшном сне, что в 2014 году Майдан Незалежности будет залит кровью Небесной сотни, а Россия заберет себе Крым и часть Донбасса.

С тех пор прошло 8 лет. За это время не было практически ничего сделано, чтобы остановить русификацию и она становилась еще более агрессивной, давя все больше на мозги юных русским рэпом, российскими соцсетями и гастролями московитов в Украине. Наш враг убедил себя, что такую ослабленную русней, культурной деградацией Украину можно захватить очень легко.

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И только после бомбардировок, коснувшихся всех регионов Украины, террора, общество наконец-то поняло, что надо немедленно что-то делать. Большая его часть. И сейчас действительно что-то делается, но не так быстро, как хотелось бы. Все еще слышать нарратив "не ко времени", а московская агентура настолько многочисленна, что могут опуститься руки от бессилия. Вчерашние коллаборанты, эти вечные приспособленцы, мгновенно перекрасились и уже не осуждают ни УПА, ни украинский национализм, а ищут более изысканные способы денационализации: не все так однозначно, выбрасывать на помойку Пушкина и толстоевских – это нацизм, и без большой русской культуры нельзя – это часть культурного кода украинцев. И конечно – культура вне политики. Образование и церковь оказались наиболее ретроградными институтами и до сих пор тормозят украинизацию.

Каким будет украинский мир после нашей победы тяжело, но можно предположить. Будет дрейф в сторону аполитичности, космополитизма среди молодежи, живущей в виртуальном мире гламурных тик-токов, и этим расслаблением неизбежно воспользуется враг, который подсунет ранее запретный плод. На культуру не будет денег, потому что нужно все восстанавливать. И времени на нее тоже

Каким будет украинский мир после нашей победы тяжело, но можно предположить. Будет дрейф в сторону аполитичности, космополитизма среди молодежи, живущей в виртуальном мире гламурных тик-токов, и этим расслаблением неизбежно воспользуется враг, который подсунет ранее запретный плод. На культуру не будет денег, потому что нужно все восстанавливать. И времени на нее тоже. Когда местный депутат потребовал документы в райгосадминистрации, чтобы декоммунизировать монумент в нашей деревне, ему сказали, что сейчас война и на это нет времени. Тогда активисты провели декоммунизацию на свой страх и риск. Вместо того чтобы проявлять инициативу, коррумпированные органы управления культурой начинают действовать только под давлением общества. Там сидят те, кто настежь открыл ворота "русскому миру", и кровь украинцев будет пролита впустую, пока они будут определять будущее украинской культуры.

Просто после волков придут шакалы и гиены за слабыми неуверенными душами, которых у нас хватает.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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