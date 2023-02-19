Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В санкционный список входят 333 физических лица, связанных с банковским сектором России, и публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС". Этот список был утвержден СБУ и Нацбанком Украины.

Среди физических лиц, к которым будут применяться специальные экономические и другие ограничительные меры, несколько бывших чиновников России, в частности Михаил Задорнов и Олег Сысуев. Также в списке присутствует бывший замглавы российского правительства по вопросам строительства и регионального развития, министр спорта РФ Виталий Мутко.

Ограничения против подсанкционных лиц вводятся на 10 лет. Реализацию и мониторинг эффективности санкции Зеленский поручил Кабмину, НБУ и СБУ.