Московская биржа и банкиры. Зеленский ввел санкции против 333 россиян
В воскресенье, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 333 граждан РФ, среди которых есть банкиры, и против Московской биржи
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
В санкционный список входят 333 физических лица, связанных с банковским сектором России, и публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС". Этот список был утвержден СБУ и Нацбанком Украины.
Среди физических лиц, к которым будут применяться специальные экономические и другие ограничительные меры, несколько бывших чиновников России, в частности Михаил Задорнов и Олег Сысуев. Также в списке присутствует бывший замглавы российского правительства по вопросам строительства и регионального развития, министр спорта РФ Виталий Мутко.
Ограничения против подсанкционных лиц вводятся на 10 лет. Реализацию и мониторинг эффективности санкции Зеленский поручил Кабмину, НБУ и СБУ.
- 7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против 119 российских артистов.
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