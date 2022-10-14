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OPINION

Московия прекратит свое существование. Это наша историческая миссия

14 октября, 2022 пятница
18:30
Мнение

Нам так долго вбивали в головы, что мы нация земледельцев, что мы сами поверили в это. Это был еще один миф российской пропаганды для нашего смирения

Нам так долго вбивали в головы, что мы нация земледельцев, что мы сами поверили в это. Это был еще один миф русской пропаганды для нашего смирения. Он создан, чтобы мы не рыпались и знали свое место в саду вишневом у дома.

Почти все райцентры Полтавщины, которые сейчас являются центрами земледелия, – сотенные казацкие городки, образовавшиеся как форпосты Руси на пограничных землях.

Наши предки побеждали врагов. Поэтому мы сейчас живем на этой земле. Современные титаны Украины из ВСУ не просто достойны их наследия, а бьют врага, которого еще не видела эта земля.

Московия будет не просто остановлена. Она прекратит свое существование. Это наша историческая миссия и ключ к безопасности украинской нации.

Мы обязательно победим. С нами правда, сила, воля. Поздравляем всех защитников и защитниц Украины с праздником Покрова!

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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