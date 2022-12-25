Россия до 1721 года известна в латинских источниках как Moscovia. И не считалась принадлежащей европейской цивилизации. Петр I украл историю Киевской Руси и название своей империи, пытаясь завернуть азиатскую деспотию в европейскую обертку. Внутри государство так и осталось частью Азии.

Спустя 300 лет Путин официально развернул остатки империи снова к востоку. Точкой отсчета принято считать 2012 год – Москва начала конфронтацию с Западом в пользу так называемого евразийства. 2022 стал пиком этого противостояния. Путин пообещал переориентировать экономику России на Азию. Отсюда эти разговоры об Индии и Китае, которые становятся главными партнерами Москвы.

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Именно Орда сформировала захватническую философию Московии: князья были безжалостны к людям и одновременно послушными рабами ханов

Вот главные штрихи московщины:

Именно Орда сформировала захватническую философию Московии: князья были безжалостны к людям и одновременно послушными рабами ханов. Александр Невский, которого сейчас российская пропаганда раскручивает как символ противостояния с Западом, Невский воевал с тевтонцами, был правнуком половецкого хана Котяна и обложил свой народ тяжелой данью. Невский платил орде, объединился с ханом Батыем, чтобы воевать со своими братьями и успешно грабить славянские земли.

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Известные политики и эксперты утверждают, что "современная Россия действительно продолжает оставаться Золотой Ордой, а президент Путин - "последний хан" этого государства, которое "должно вернуться в монгольскую империю с центром в Пекине".

Сегодняшняя война России против Украины многими воспринимается как продолжение противостояния между Сталиным и Бандерой, то есть между империей и отдельной нацией, стремящейся вырваться из ее "объятий". Но на самом деле происходит ментальный конфликт символов: ордынского сознания Александра Невского и проевропейского Даниила Галицкого. Король Руси Даниил получил корону, скипетр и венец от папы Римского Иннокентия IV, искал в Европе верных союзников для антимонгольской коалиции.

Современная Россия действительно продолжает оставаться Золотой Ордой, а президент Путин - "последний хан" этого государства, которое "должно вернуться в монгольскую империю с центром в Пекине

Реанимировав миф об Александре Невском, кремль дистанцируется от исторической легенды о Руси. Россия должна вернуть законное историческое название Московия. Вернуть рашистам первоначальное название их государства — идея не новая. За нее выступали многие политики, дипломаты и депутаты.

Решить московитскую дилемму очень просто – достаточно принять соответствующий закон ВР.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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