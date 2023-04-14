Московия погружается в ислам
Будущее мордора формируется на глазах, и оно носит хиджаб или тюбетейку
Никаких вам кокошников или ушанок: доля мусульманского населения постоянно растет, а влияние этой религии усиливается.
- 10% населения — ровно столько составляла доля мусульман в Московии согласно переписи 2002 года. Но количество верных аллаху прирастает.
- 20% граждан РФ считали себя мусульманами на начало 2020-го года (здесь и дальше — данные радио "Свобода").
- 30% будет составлять исламское население Московии в 2030 году.
- Более 50% – до 2050 года.
То есть, согласно нынешним тенденциям, лет через 30 мордор вернется к своим ордынским источникам и статистически станет исламским государством (если не развалится, конечно, к тому времени).
Согласно нынешним тенденциям, лет через 30 мордор вернется к своим ордынским источникам и статистически станет исламским государством (если не развалится, конечно, к тому времени)
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Кадыров назвал российских православных лоббистами западных интересов, а мэр Москвы строит мечети — так исламизация Московии выглядит на конкретном кейсе.
С начала марта жители одного из восточных микрорайонов столицы требуют прекратить строительство мечети рядом с Храмом Иконы Божией Матери. Храм расположен на Святом озере, являющемся местом паломничества православных христиан. С началом строительства озеро мелеет. Под лозунгом "Мы — русские и с нами Бог!" "богатыри" местного разлива протестуют против неустойчивого заведения.
Но, как оказалось, в пределах московской кольцевой дороги сейчас юрисдикция Аллаха. С месседжем "Мы — мигранты из мусульманских республик и с нами Собянин! (Мэр Москвы)", новые жители столицы без особых согласований застраивают 10 га земли, где будет мечеть на 60 тыс. прихожан, медресе (школа), гостиница и торговый центр. Другими словами, закрытый исламский квартал для отдыха и работы мигрантов из мусульманских республик.
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"Трусы и провокаторы". Кадыров спокойно заявил, что все протестанты действуют в угоду западным интересам, и посоветовал мобилизовывать подстрекателей на фронт. Вот таким нехитрым способом, защищая святыни, можно превратиться в пушечное мясо. "В своем доме — своя правда", — это точно не о ватном православии Московии.
За последние 10 лет число мечетей в мордоре чуть ли не удвоилось, и во всех крупных городах они строились с конфликтами. Мусульмане в итоге побеждали.
За последние 10 лет число мечетей в мордоре чуть не удвоилось, и во всех крупных городах они сводились с конфликтами. Мусульмане в итоге побеждали
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В прошлом году бункерный идеологически начал открещиваться от Киевской Руси в пользу ордынского прошлого. Теперь это нужно делать антропологически, поскольку титульная нация не только изменит кепку и тюбетейку, но и генетический код, религию, язык, образ жизни и ментальность.
Глубинному ватному народу следует знать, что каждый немусульманин для них — неверный, то есть кафир. В лучшем случае его нужно игнорировать… Мусульмане плохо ассимилируются, сохраняя свои традиции, в том числе — в образовании.
Славянским народностям Московии, понаехавшим на "исконную" территории Золотой Орды, трудновато будет выживать, как и сохранить "великую русскую культуру", потому что всем этим бурятам, таджикам и чеченцам те все "чернышевские" с "толстыми" вот нафиг не упали.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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