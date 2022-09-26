Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Московия - это огромная тюрьма коренных народов и путинский режим пытается использовать оккупированные народы как пушечное мясо, чтобы колонизировать новые территории. Московский режим не ценит людей, людей они воспринимают хуже, чем боеприпасы или пушки. Надеюсь, что протесты в России против мобилизации станут массовыми", - заметил Назаренко.

По его словам, каждый украинец должен быть готов встречать врага и защищать свои города.

"Русский кровавый режим уже потерпел поражение, но Путин не может с этим смириться. Мы совсем скоро увидим распад России и нашу задачу показать всем незаконно порабощенным народам, что такое свобода. Как только начнет "падать" Москва, начнутся процессы освобождения наций в которых остался. национальный дух", - добавил Назаренко.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились и дали отпор силовикам.

Жители Дагестана выдвинули властям ультиматум по освобождению задержанных во время митинга против мобилизации, а затем пошли курить портреты Путина.

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