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Главная война с Россией Московия – это огромная тюрьма коренных народов, - боец "Легиона Свободы" Назаренко
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Московия – это огромная тюрьма коренных народов, - боец "Легиона Свободы" Назаренко

26 сентября, 2022 понедельник
09:58
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Боец "Легиона Свободы" Владимир Назаренко отметил, что коренные народы являются заложниками в руках Российской империи

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Московия - это огромная тюрьма коренных народов и путинский режим пытается использовать оккупированные народы как пушечное мясо, чтобы колонизировать новые территории. Московский режим не ценит людей, людей они воспринимают хуже, чем боеприпасы или пушки. Надеюсь, что протесты в России против мобилизации станут массовыми", - заметил Назаренко.

По его словам, каждый украинец должен быть готов встречать врага и защищать свои города.

"Русский кровавый режим уже потерпел поражение, но Путин не может с этим смириться. Мы совсем скоро увидим распад России и нашу задачу показать всем незаконно порабощенным народам, что такое свобода. Как только начнет "падать" Москва, начнутся процессы освобождения наций в которых остался. национальный дух", - добавил Назаренко.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.
  • 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились и дали отпор силовикам.
  • Жители Дагестана выдвинули властям ультиматум по освобождению задержанных во время митинга против мобилизации, а затем пошли курить портреты Путина.

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Владимир Путин
мобилизация
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