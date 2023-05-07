Московия будет гореть...
Допускаю, в этом году у России, кроме всего прочего, будет одна очень жгучая проблема
Там как никогда будут гореть леса. Горят в таком количестве и в таких масштабах, что это заметит даже Грета Тунберг.
Левиафан – то есть Левиатан – не умеет ходить задом. Поэтому его будут курить и в хвост, и в гриву.
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И именно на эту борьбу с огнем Россия могла бы "отвернуться" и тихо, под шум морской волны устремиться к границам 24.02.
Но не отвратится. Ибо Левиафан – то есть Левиафан – не умеет ходить задом. Поэтому его будут жечь и в хвост, и в гриву. Ибо в "Библии" сказано: "В тот день Господь покоряет своим мечом, твердым, большим и мощным, Левиафана, быстрого змея, Левиафана, юркого змея, и убьет чудовище, находящееся в море." "Быстрый змей" – это военно-кармические сели РФ, "чудовища, находящиеся в море" – это черноморский флот РФ.
А "Библия" никогда не лжет.
Об авторе. Андрей Бондар, писатель.
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