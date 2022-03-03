"Московиты ведут войну на истощение": Руслан Кошулинский
Экс-зампред Верховной Рады убежден, что наша задача – это стойкость и активные боевые действия со стороны ВСУ
"Однако о сроках окончания войны говорить еще рано. Агрессор использовал еще не все ресурсы", – сказал Кошулинский в эфире телеканала "Еспресо".
Кошулинский подчеркнул, что оккупационные войска изменили свою тактику. По его словам, если раньше они называли себя "освободителями" и не трогали мирное население, то теперь используют тактику выжженной земли – уничтожают просто все.
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"Враг сейчас скрывается, практически остановилось его передвижение. И происходит планомерное разрушение ключевых точек в городах. Российские боевики используют ракеты средней и дальней дальности, используют запрещенные международными соглашениями бомбовые удары по гражданским объектам – то есть Россия использует практически все запрещенные в мире инструменты войны", – сказал он.
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