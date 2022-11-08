Москиты против москалей: Резников ответил Небензе на заявление о "боевых комарах"

Об этом он написал в twitter .

Он отметил, что Украина также "начинает" частичную мобилизацию, в ходе которой будет призвано 300 тысяч боевых комаров.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей", - иронизирует Резников.

28 октября постпред РФ на заседании ООН заявил, что в Украине были найдены дроны, перевозящие зараженных инфекциями комаров в заданные места. По его словам, эти "комары" при укусе заражают людей тяжелыми опасными заболеваниями. Он сказал, что военные, которых укусит такой комар, не смогут выполнять свои обязанности и что "болезнь может быть более ценным военным средством, чем новейшее оружие и техника".

5 ноября российский посол в ООН Василий Небензя поддержал резолюцию ООН о борьбе с неонацизмом в мире, в которой саму Россию осудили за неонацизм.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb