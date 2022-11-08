Москиты против москалей: Резников ответил Небензе на заявление о "боевых комарах"
Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи об украинских дронах, перевозящих зараженных инфекциями комаров
Об этом он написал в twitter .
Он отметил, что Украина также "начинает" частичную мобилизацию, в ходе которой будет призвано 300 тысяч боевых комаров.
"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей", - иронизирует Резников.
28 октября постпред РФ на заседании ООН заявил, что в Украине были найдены дроны, перевозящие зараженных инфекциями комаров в заданные места. По его словам, эти "комары" при укусе заражают людей тяжелыми опасными заболеваниями. Он сказал, что военные, которых укусит такой комар, не смогут выполнять свои обязанности и что "болезнь может быть более ценным военным средством, чем новейшее оружие и техника".
- 5 ноября российский посол в ООН Василий Небензя поддержал резолюцию ООН о борьбе с неонацизмом в мире, в которой саму Россию осудили за неонацизм.
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