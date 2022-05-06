"Москали - это мерзость": на Донецком направлении Украину защищает "Четкий Паца"

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Это мерзость. Это реально мерзость, типы": так сказал Иван Мартынов в 2014 году об экономической ситуации. Фраза стала вирусной и собрала миллионы просмотров и распространений, в Украине появились мемы, пародии на "Четкого Пацу". Сейчас мужчина считает: "москали - это мерзость".



Он рассказал, что 24 февраля сквозь сон услышал летящие российские ракеты.

"Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел - приехала машина, и вот я уже в военкомате", - вспоминает пехотинец.

Ранее он участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ и отслужил 5 лет. После победы планирует жениться и путешествовать.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный кремля Олег Сенцов сообщил, что служит в армии под Киевом.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил ранение во время минометных обстрелов в Киеве.

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