Мошенники звонят родственникам пленных или пропавших без вести украинских военных и "предлагают информацию" за вознаграждение, - Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ предупреждает о мошенничестве: родственникам украинских военных начали поступать подозрительные телефонные звонки с предложениями "предоставить информацию"
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Родственникам военнослужащих Вооруженных Сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена".
Кроме того, мошенники выманивают якобы с целью уточнения личные данные украинских защитников.
Генштаб подчеркивает: представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа.
"Вопрос увольнения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит", - отметил Генштаб ВСУ.
- Напомним, враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу, попал в промышленное предприятие.
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