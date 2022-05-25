Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Родственникам военнослужащих Вооруженных Сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена".

Кроме того, мошенники выманивают якобы с целью уточнения личные данные украинских защитников.

Генштаб подчеркивает: представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа.

"Вопрос увольнения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит", - отметил Генштаб ВСУ.

Напомним, враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу, попал в промышленное предприятие.