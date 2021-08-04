Крадут деньги с банковских карт: киберполиции предупредила мошенническую схему "призовых опросов"

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.



"С начала августа в Департамент киберполиции начали поступать обращения граждан о присвоении их денег под видом вознаграждения за прохождение опросов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении соцопроса в области потребительского рынка.



"В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и гарантированно получить денежное вознаграждение. Вместе с тем в комментариях размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег", - сказано в сообщении.



После прохождения псевдоопитування гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачисления денег.



Правоохранители отмечают, что в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые они используют в своих интересах.

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