Крадут деньги с банковских карт: киберполиции предупредила мошенническую схему "призовых опросов"
Киберполиции предупреждает о мошенничестве под видом вознаграждения за участие в соцопросах
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
"С начала августа в Департамент киберполиции начали поступать обращения граждан о присвоении их денег под видом вознаграждения за прохождение опросов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении соцопроса в области потребительского рынка.
"В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и гарантированно получить денежное вознаграждение. Вместе с тем в комментариях размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег", - сказано в сообщении.
После прохождения псевдоопитування гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачисления денег.
Правоохранители отмечают, что в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые они используют в своих интересах.
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