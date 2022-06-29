Об этом сообщает в телеграмме Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины .

Более 400 фейковых сайтов, для получения банковских данных граждан, создали девять человек. Украинцам они предлагали пройти опрос, внести данные, чтобы получить денежную помощь от стран Европейского Союза.

"По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опрос и отмечали реквизиты банковских карт. Получив данные, злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов", - говорится в сообщении.

Злоумышленники обманули более 5 тысяч украинцев.

Список вебсайтов , которые использовали злоумышленники: "Если вы вводили конфиденциальные данные на этих ресурсах, обратитесь в Киберполицию".

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