Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграммах.

Мошенники рассылают фейковый чат-бот. Фейковый чат-бот ведет к фейковой странице "ПриватБанка", предостерегают специалисты по кибербезопасности.

При этом преступники ссылаются на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что не давали ссылки ни на один чат-бот. Выплаты будут осуществляться только через приложение "Дия".

"В свою очередь "Дия" не имеет Telegram-ботов "Epitrumka_bot", - подчеркнуло Госспецсвязи.

Напомним, мошенники подрабатывали ресурсы МВД и собирали данные водительских удостоверений.