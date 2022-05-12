Мошенники рассылают фейковый чат-бот
Мошенники пытаются обмануть вынужденных переселенцев с помощью фейкового чат-бота
Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграммах.
Мошенники рассылают фейковый чат-бот. Фейковый чат-бот ведет к фейковой странице "ПриватБанка", предостерегают специалисты по кибербезопасности.
При этом преступники ссылаются на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что не давали ссылки ни на один чат-бот. Выплаты будут осуществляться только через приложение "Дия".
"В свою очередь "Дия" не имеет Telegram-ботов "Epitrumka_bot", - подчеркнуло Госспецсвязи.
- Напомним, мошенники подрабатывали ресурсы МВД и собирали данные водительских удостоверений.
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