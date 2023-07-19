Мошенники проводят стримы со сбором денег от имени Зеленского

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Злоумышленники придумали новую схему, чтобы выманить деньги из украинцев. В этот раз платформой для преступных махинаций стала соцсеть TikTok. Аферисты проводят стримы с фотографией президента Украины Зеленского на фоне и имитацией его голоса. Фейковый президент общается с людьми и передает им привет", - рассказали в Центре.

Наивные зрители же думают, что говорят с настоящим Зеленским, и посылают мошенникам деньги.

"Не доверяйте подобным стримам, следите только за верифицированными страницами представителей власти в соцсетях и донатьте только тем, кому доверяете", - говорится в сообщении.

19 июля по материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы приговорили предателя, который передавал российской ФСБ разведданные о Силах обороны в Одесской области. За выполнение задач россияне обещали ему квартиру в Крыму.

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