Мошенники подделали ресурсы МВД и собирали данные водительских удостоверений: Госспецсвязи объяснила, как не стать жертвой фишинга
Сотрудники Киберполиции и Главного сервисного центра МВД обнаружили созданные мошенниками ресурсы, похожие на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг
Об этом сообщает в Telegram Госслужба спецсвязи и защиты информации.
Злоумышленники "продвигали" свои ресурсы с помощью рекламы в соцсетях.
"Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем, злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - пояснили в Госспецсвязи.
Другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота базу данных по около тысячи водительских удостоверений и заблокировали работу 5 фишинговых вебресурсов.
В Госспецсвязи также предоставили рекомендации как не стать жертвой фишинга:
- не переходите по сомнительным гиперссылкам;
- не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах;
- внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.
В случае обнаружения мошеннических ресурсов госслужба просит сообщать об этом по электронной почте Киберполиции: [email protected]
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