Мошенники подделали ресурсы МВД и собирали данные водительских удостоверений: Госспецсвязи объяснила, как не стать жертвой фишинга

Об этом сообщает в Telegram Госслужба спецсвязи и защиты информации.

Злоумышленники "продвигали" свои ресурсы с помощью рекламы в соцсетях.

"Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем, злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - пояснили в Госспецсвязи.

Другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота базу данных по около тысячи водительских удостоверений и заблокировали работу 5 фишинговых вебресурсов.

В Госспецсвязи также предоставили рекомендации как не стать жертвой фишинга:

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах;

внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.

В случае обнаружения мошеннических ресурсов госслужба просит сообщать об этом по электронной почте Киберполиции: [email protected]

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